Elisa Mouliaá: "Em defensaré i no canviaré ni un sol detall"

Mouliáa diu que reb missatges d'altres dones víctimes. Foto: Instagram (@elisamouliaa)

A punt de complir-se una setmana des que va fer públic a través de les xarxes socials que Íñigo Errejón l'havia agredit sexualment, Elisa Mouliaá ha passat a l'acció . Després de denunciar divendres passat 25 d'octubre a comissaria a l'exportaveu de Sumar al Congrés dels Diputats , i encara que els últims dies no han estat fàcils per les crítiques que ha rebut -fins i tot qüestionant-ne el relat i l'actitud amb l'expolític- l'actriu s'ha posat en contacte amb una advocada perquè la representi després que la seva denúncia hagi estat admesa a tràmit pel Jutjat número 47 de Madrid.

I no ho farà sola, ja que com ha confirmat davant les càmeres, més dones que també haurien estat presumptament agredides per Errejón s'hi han posat en contacte i uniran les seves forces en la seva batalla judicial contra l'exmembre de Podem. "M'han explicat experiències terribles, fastigoses, i una noia em deia que li havia dit les mateixes coses que a mi. Intentarem buscar una mateixa advocada per a totes" ha avançat.

"Em reuniré demà per primera vegada amb l'advocada. Aquests dies he estat revisant quina era la que millor em podia representar, i que tot fos experta en aquesta matèria perquè no vull que em representi qualsevol" ha explicat, sense revelar pel moment el nom de què probablement serà el seu representant legal.

Entre les dones que li han escrit per explicar-los que també són presumptes víctimes d'Errejón no hi ha Aida Nizar, que aquest dimarts ha presentat una denúncia a una comissaria de Marbella contra l'expolític per una agressió que hauria passat el 2015 en un acte en què , segons la versió de l'exgran germana, l'hauria assotada al darrere i s'hi hauria acostat massa davant d'altres persones com l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau. "Molt fort, molt fort, el 2015, ja ho he llegit. Jo a ella no la conec, estic flipant" ha reaccionat l'actriu.

Reafirmant-se en les declaracions que Errejón li sembla un "narcisista, una persona sense empatia i que utilitza l'abús de poder" encara que aclareix que no és experta en aquest tema i serien "els psicòlegs els que haurien de parlar", l'actriu ha assegurat que "no he parlat amb Íñigo des que va passar el que va passar", revelant així que no s'hi ha posat en contacte després de la seva denúncia.

Com confessa, creu que s'ha posat el focus excessivament en els últims dies, i insisteix que l'únic que ha fet és explicar el que li havia passat amb Íñigo: "Jo he dit 'a mi això m'ha passat'. No sabia com s'actuava en aquests casos, em va trucar Ana Pastor i em va dir com actuar.

Malgrat tot, no se'n penedeix d'haver fet pública l'agressió sexual que hauria patit per part de l'expolític perquè "s'estava començant a dir que podien ser falses les denúncies perquè eren anònimes i vaig dir, 'si puc ajudar que això es digui des del meu perfil', si puc ajudar en alguna cosa doncs que tant de bo ajudi”. Sobre les crítiques que està rebent a les xarxes socials, Mouliaá reconeix que "em sembla tot surrealista i estic flipant".

"Jo crec que l'important són les dones, els drets de les dones i no jo. Aleshores crec que el que m'ha passat a mi, podria haver passat a qualsevol, encara que és veritat que les dones que caiem en perfils narcisistes també tenim un tipus de perfil, això és així dit per psicòlegs, i bé doncs que cadascú es faci la seva teràpia i altres sentències.