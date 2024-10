L'instructor del TS demana a García Ortiz que designi advocat per no generar-li indefensió

El fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz. Foto: Europa Press

El magistrat del Tribunal Suprem (TS) Ángel Luis Hurtado ha emplaçat el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, a designar advocat per no generar-li indefensió en la causa que se segueix en contra per un presumpte delicte de revelació de secrets comès contra Alberto González Amador, parella de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso .

En una interlocutòria, recollida per Europa Press , l'instructor indica que, si bé la fiscal en cap provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, "està representada per l'Advocacia de l'Estat, no consta cap representació per part d'Álvaro García Ortiz, i per això escau requerir-lo perquè designi professionals que s'encarreguin de la seva defensa i representació, a efectes de no generar-li indefensió".

Fonts fiscals consultades per l'agència avancen que serà la mateixa Advocacia de l'Estat la que es faci càrrec de la defensa del fiscal general de l'Estat en aquest procediment judicial.

A més, Hurtado dóna trasllat a les acusacions populars personades, que són Fundació Fòrum Llibertat i Alternativa, Sindicat col·lectiu de funcionaris Manos Limpias, Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Madrid i Associació Professional i Independent de Fiscals (APIF) perquè, en el termini comú de cinc dies, es pronunciïn sobre el possible agrupament com permet l'article 109.2 de la Llei d'Enjudiciament Criminal.

D'altra banda, l'instructor deixa pendent de pronunciament, que resoldrà en resolució a part, les diligències que ha demanat practicar González Amador (acusació particular) així com la suspensió cautelar de funcions del fiscal general que ha sol·licitat Manos Limpias.