La DANA que va devastar València avança cap a Catalunya: alerta per calamarsa, tornados i pluges intenses

La llvuia a Barcelona aquest dimecres - EP

La devastadora DANA que va causar almenys 60 morts a València continua el seu avenç cap a Catalunya i deixa al seu pas una situació d'alerta extrema. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís per fenòmens meteorològics violents, advertint sobre la possibilitat de calamarsa de més de 2 cm de diàmetre, ratxes de vent superiors als 25 m/si probables tornados o mànigues marines.

Aquest avís, que abasta des de les 11.58 h fins a les 13.57 h, marca el nivell de perill màxim, amb una alerta vermella de 6 sobre 6, cosa que exigeix màxima precaució a la regió. La ciutat de Barcelona també es podria veure seriosament afectada per la DANA.

Per part seva, Protecció Civil manté actiu el Pla INUNCAT, advertint de pluges que podrien superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts, especialment en zones de les Terres de l'Ebre i Tarragona. A més, el Pla PROCICAT s'ha activat a causa del fort onatge al litoral sud i part del litoral central, on s'esperen onades de més de 4 metres.

Precaucions i recomanacions

Davant d'aquest panorama extrem, les autoritats recomanen extremar les precaucions en zones costaneres i evitar desplaçaments innecessaris a les àrees més afectades.