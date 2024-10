CaixaBank es mobilitza per ajudar els afectats de la DANA a València, Castella-la Manxa i Andalusia

Caixabank ha mobilitzat per atendre els damnificats de múltimes formes/ Foto: CaixaBank

CaixaBank ha habilitat un pla de mesures de suport per als afectats pel temporal, les pluges torrencials, les riuades i les inundacions provocades per la DANA que han afectat la Comunitat Valenciana, Castella-la Manxa i Andalusia, en les últimes hores, i que han causat la desgraciada pèrdua de vides humanes i quantiosos danys materials.

L'entitat, que lamenta profundament el que ha passat, se solidaritza amb les persones afectades, i s'ha posat a disposició sencera institucions, autoritats i entitats socials per col·laborar en tot el possible.

Una primera mesura es destinarà a anticipar el cobrament de les indemnitzacions de les companyies asseguradores per facilitar el ràpid accés a les compensacions a les famílies i als negocis que es puguin veure afectats.

L'entitat ha posat a disposició dels clients particulars una nova línia de finançament en condicions preferents pensada per ajudar els damnificats a reparar els danys ocasionats per les inundacions d'habitatges i vehicles fins que arribin els ajuts procedents del Consorci de Compensació d'Assegurances.

La segona mesura de suport és una línia de finançament extraordinari que ha habilitat MicroBank, el banc social de CaixaBank, per a les persones afectades per les pluges torrencials. L?objectiu és garantir la continuïtat de l?activitat d?autònoms i petites empreses amb una facturació de fins a 2 milions d?euros i menys de deu empleats, amb un import màxim de 50.000 euros a pagar en 72 mesos.

Per part seva, SegurCaixa Adeslas ha habilitat una línia telefònica exclusiva (91 030 02 96) per agilitzar el contacte amb l'asseguradora i, en el cas dels assegurats que ho necessitin, s'ocuparà de facilitar la gestió dels sinistres consorciables, realitzant la obertura de lexpedient davant el Consorci de Compensació dAssegurances (CCS) per agilitzar la tramitació i ajudar a la gestió dels assegurats en aquests moments de necessitat. Pel que fa a la gestió relativa a les assegurances d'automòbil, s'ha reforçat el servei d'assistència per donar la capacitat necessària al telèfon 900 301 900 que estarà operatiu les 24 hores.

Altres mesures de suport als afectats

A més, AgroBank ha habilitat una línia de més de 300 milions d'euros, amb la qual l'entitat mostra el compromís i el suport decidit al sector agroalimentari que també s'ha vist afectat pel temporal.

L'objectiu de la línia de negoci de CaixaBank adreçada al sector agroalimentari és poder ajudar en aquells casos en què les explotacions i els cultius hagin resultat danyats i, també, permet anticipar ajudes i indemnitzacions per rehabilitar els danys causats per les fortes pluges i el temporal .

Així mateix, un centenar de voluntariats de CaixaBank s'han mobilitzat des del primer moment per assistir i donar cobertura a aquells municipis que s'han vist més afectats per la DANA, col·laborant en tasques de neteja i restauració de vies per tractar que la situació torni a la normalitat com més aviat millor, conscients del perjudici material i personal que aquest tipus de catàstrofes climàtiques pot ocasionar, tant en llars com en negocis.

En aquest sentit, els voluntaris de l'entitat treballaran, després de posar-se en contacte amb els ajuntaments i Protecció Civil, per conèixer les necessitats més urgents i ajudar a les zones més afectades de la regió.

CaixaBank ha habilitat, també, una plataforma de captació de donatius per a emergències, accessible des de CaixaBankNow i caixers automàtics, per facilitar la recaptació de donacions econòmiques en suport als damnificats des de qualsevol lloc, sense necessitat de ser client del banc, de manera àgil i senzilla.