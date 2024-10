Cinc ancians de la residència de Paiporta (València) van morir a les inundacions

Una dona gran a la residència inundada de Paiporta - EP

Cinc de les 62 persones mortes pel passat de la DANA per la província de València són gent gran d'una residència de Paiporta, una de les localitats més afectades per les pluges.

Segons la informació avançada per la SER, cap a les 20.00 hores de dimarts una tromba d'aigua va sorprendre els residents quan eren al sopar. El personal va poder pujar pràcticament tots els usuaris a la primera planta però cinc van morir.

Fonts municipals han explicat a Europa Press que la situació a la localitat després de la DANA és "dramàtica" i d'"emergència humanitària" i han destacat que hi ha problemes de comunicació i de cobertura a tot el terme municipal.

Aquesta nit han circulat per les xarxes imatges de la residència:

Alhora, han confirmat que famílies estan buscant "desenes de persones desaparegudes" amb les quals no s'ha pogut contactar, però no han precisat quantes són. L'Ajuntament i la Policia Local demanen a la població que evitin sortir al carrer i que es mantinguin a casa seva.

A qui resideixen en plantes baixes o inferiors els han demanat que pugin a altres superiors oa primers i segons pisos de familiars o veïns. Hi ha moltes plantes baixes de la localitat inundades i efectius de la Unitat Militar d'Emergències (UME) treballen al municipi. Se sol·licita trucar al 112 per comunicar qualsevol incidència i recórrer al telèfon que la Generalitat ha habilitat per localitzar desapareguts si cal.

Fins ara, la Generalitat valenciana, a través del Centre de Coordinació d'Emergències, ha xifrat en 62 les víctimes mortals que deixa la DANA, en un balanç provisional. Des d'última hora d'aquest dimarts es va activar el Procediment de Múltiples Víctimes, que està fent el balanç de morts a través de la informació rebuda dels diferents cossos i forces de seguretat i emergències.

Les autoritats continuen el procés d'aixecament i d'identificació de les víctimes, segons la Generalitat. L'Institut de Medicina Legal de València ha activat nou equips forenses perquè es desplacen als llocs afectats per les pluges per tal de realitzar els aixecaments dels cadàvers i fer les ressenyes pertinents, segons el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.

Els jutges de guàrdia dels partits judicials afectats estan delegant aquests tràmits als especialistes i les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, segons el TSJCV.