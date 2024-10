Telefónica i la seva Fundació es mobilitzen per ajudar les víctimes de les inundacions de la DANA

Telefónica i Creu Roja uneixen esforços a favor dels afectats per DANA/ Foto: Telefónica i Creu Roja

Telefónica i la seva Fundació s'han mobilitzat per ajudar les víctimes de les tràgiques inundacions. Davant la greu situació que estan patint diferents comunitats autònomes a causa de les inundacions provocades per la DANA, el Grup Telefónica ha mobilitzat els seus recursos humans i tècnics per ajudar les persones afectades i restablir com més aviat millor el funcionament de les comunicacions.

Amb l'objectiu de servir d'ajuda a la tràgica situació desencadenada per la DANA, Movistar ha habilitat l'ús gratuït i il·limitat dels serveis de dades i trucades nacionals a les zones damnificades, i ha suspès amb efecte immediat el cobrament de tots els serveis fixos afectats.



A través de la Fundació, Telefónica ha activat la campanya urgent #MovilizadosPorLaDana posant al servei de tots els ciutadans de les regions afectades els recursos econòmics, humans i digitals de la mà d'entitats socials i institucions.

CREU VERMELLA I EL GRUP TELEFÒNICA AUNEN ESFORÇOS PER AJUDAR ELS AFECTATS

Gràcies a la solidaritat dels voluntaris de Telefónica, s'han activat diferents canals de suport. Juntament amb Creu Roja , s'ha posat en marxa una campanya de donació econòmica per a totes aquelles persones que vulguin col·laborar. Tota la recaptació anirà destinada a material de primera intervenció per ajudar els damnificats.

Fundació Telefónica aportarà una donació econòmica que se sumarà a les rebudes i treballa de la mà de diverses entitats socials per analitzar altres formes de col·laboració i canalitzar així la manera més eficaç d'ajudar als llocs afectats. A més, Telefónica posa a disposició de la Creu Roja i la resta d'entitats d'ajuda social la seva xarxa de voluntariat corporatiu per mobilitzar-la si les condicions i la necessitat ho requerissin.

Fes el teu donatiu a la Creu Roja aquí: https://cercadeti.cruzroja.es/telefonicaysufundacionjuntoacruzroja