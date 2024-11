La Fundació ONCE ofereix 21 beques de pràctiques laborals per a estudiants amb discapacitat

Un grup de joves amb discapacitat. Foto: Fundació ONCE

Les universitats de Catalunya ofereixen un total de 21 places de pràctiques laborals per a persones amb discapacitat en el marc del programa de Beques Fundació ONCE-Crue Universitats Espanyoles. Aquest programa té com a objectiu millorar la carrera professional dels universitaris amb discapacitat, oferint-los accés a una primera experiència laboral de qualitat. Ara, en la seva novena edició, aquesta iniciativa compta amb el cofinançament del Fons Social Europeu dins el Programa FSE+ d'Inclusió Social, Garantia Infantil i Lluita contra la Pobresa 2021-2027.

D’aquestes 21 places a Catalunya, 5 corresponen a la Universitat Autònoma de Barcelona, 4 a la Universitat Oberta de Catalunya, 3 a la Universitat de Barcelona, 2 a la Universitat de Girona, la Universitat de Lleida, la Universitat Politècnica de Catalunya i la Universitat Rovira i Virgili, i 1 a la Universitat Ramon Llull.

Les beques tenen una dotació de 2.000 euros per alumne, i les universitats destinaran aquesta quantitat a la remuneració dels estudiants, que rebran fins a un màxim de 600 euros mensuals durant tres mesos, així com al pagament de la seguretat social i altres despeses de gestió. Igual que en anys anteriors, aquesta iniciativa permetrà que fins a 297 estudiants amb discapacitat, matriculats a universitats associades a Crue Universitats o centres adscrits, puguin realitzar pràctiques externes.

Els estudiants interessats poden presentar les seves sol·licituds a través del web de beques de la Fundació ONCE fins al 10 de desembre d'aquest any, o bé fins a la data establerta per cada universitat en els seus processos interns. El període de pràctiques serà de tres mesos, i es podrà desenvolupar en grans empreses, petites i mitjanes empreses, microempreses, entitats d’economia social, del tercer sector i altres institucions públiques o privades. La convocatòria per al curs acadèmic 2024/2025 estableix que les pràctiques podran començar un cop es resolguin les aprovacions dels becats i fins al 31 de desembre de 2025.

La col·laboració entre la Fundació ONCE i Crue Universitats Espanyoles, amb el suport del Fons Social Europeu, busca promoure la realització d'aquestes pràctiques i contribuir econòmicament a cobrir els costos del programa. Així, s'impulsa la contractació de persones amb discapacitat, fomentant nous vincles entre les empreses i les universitats i promovent una gestió de la diversitat que afavoreixi la inclusió.

Aquestes pràctiques estan adreçades a estudiants amb un grau de discapacitat reconeguda del 33% o superior, matriculats en programes de grau o màster oficials o propis en qualsevol universitat espanyola. Es prioritzaran els estudiants d’últim curs que hagin superat més del 50% dels crèdits acadèmics, però que encara no hagin realitzat pràctiques acadèmiques.