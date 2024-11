Castelló i les Terres de l'Ebre, en alerta màxima per la DANA

Les pluges no cessen. Foto: Captura Vídeo

El Centre de Coordinació d'Emergències (CCE) ha activat l'alerta vermella per pluges a tot el litoral i nord de la província de Castelló , amb previsions de precipitació acumulada en 12 hores de 180 mm.

AEMET Comunitat Valenciana ha informat que s'estan produint tempestes molt intenses a Castelló, amb acumulats superiors a 100 litres per metre quadrat en poques hores a una zona entre la Vall d'Alba i els Ports i la Tinença de Benifassà.

Així mateix, recomana als ciutadans molta precaució, que es mantinguin informats, no es confiïn i no tinguin sensació de falsa seguretat a zones del litoral on no plou.

Les Terres de l'Ebre, també en alerta

Però la DANA també puja fins al sud de Catalunya, per la qual cosa les comarques de les Terres de l'Ebre es manté també en alerta.

De fet, Protecció Civil ha enviat una alerta als mòbils a les comarques del Baix Ebre, Montsià i Terra Alta per sol·licitar a la població que restringeixi la mobilitat i que extremi les precaucions en zones inundables, segons ha comunicat en un missatge a 'X '.

Al seu compte oficial a 'X', el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha explicat que l'alerta s'ha enviat als mòbils dels veïns i veïnes dels municipis "en risc per pluges torrencials durant les properes hores".

Illa ha emplaçat la ciutadania a extremar la precaució ia seguir tots els consells i les recomanacions dels serveis d'emergències.

El Govern ha pres aquesta mesura després que el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) hagi emès un avís dobservació de perill màxim per pluges intenses a les comarques del Baix Ebre, Montsià i Terra Alta (Tarragona) i per perill alt a Ribera d 'Ebre (Tarragona) aquest dijous al matí.

S'estima que en aquestes comarques es puguin superar els 40mm en 30 minuts i que les precipitacions persisteixin durant les properes dues o tres hores; també es manté l'alerta moderada per pluges intenses al Baix Camp i al Priorat (Tarragona).