VÍDEO. Cada cop més gent acudeix a ajudar "caminant" cap als municipis més afectats per la DANA

Els voluntaris DANA es mouen caminant cap a les poblacions més afectades / Foto: Captura vídeo

La solidaritat no entén de dificultats i s'ha filtrat a les xarxes socials un vídeo on es veu gent emprenent una caminada amb tota l'ajuda que són capaços de carregar per ajudar les persones dels municipis més afectats per la DANA.

Des de tota la geografia espanyola són molts els voluntaris que arribaran fins a València aquest cap de setmana llarg amb la intenció de posar fil a l'agulla en el "desembarrat" de carrers, carreteres i vivendes dels valencians més afectats per aquesta terrible desgràcia meteorològica.