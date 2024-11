Suspesa la circulació de la R16 entre Tarragona i Tortosa per la DANA

Arxiu - Una viatgera sosté un bitllet - Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu

Renfe ha suspès la circulació de trens de la línia R16 entre Tarragona i Tortosa des de les 14.30 per la DANA per garantir la seguretat dels usuaris, i no hi haurà servei alternatiu per carretera.

Així mateix, els trens de la línia R15 iniciaran o finalitzaran el recorregut a Reus (Tarragona), per la qual cosa no circularà cap tren cap al sud, ha informat l'operador en un comunicat aquest dijous.

Renfe també ha suspès el servei de la línia R17 entre Tarragona i Salou-Port Aventura (Tarragona) i tampoc no hi haurà servei alternatiu per carretera.