Patricia Pardo es trenca en directe en conèixer la història d'una nena de 16 anys ofegada a la DANA

Patricia Pardo - EP

Patricia Pardo (41 anys) ha mostrat el seu costat més humà a Vamos a ver, el programa matinal de Telecinco, en escoltar els testimonis esquinçadors de veïns afectats per la tragèdia de la DANA que castiga Espanya. Acompanyada de Joaquín Prat (49 anys), Pardo s'enfronta diàriament a aquesta cobertura en directe sobre les fatals conseqüències de la tempesta, que ja s'han cobrat 104 víctimes mortals, la majoria a la província de València.

Un dels moments més emotius del programa va passar quan Pili, una veïna de Paiporta, va entrar per telèfon per relatar com va presenciar la tràgica mort d'una noia de 16 anys, ofegada sense que ningú pogués fer res per salvar-la. La narració de Pili, entre llàgrimes i amb veu trencada, va omplir d'emoció el plató de Vamos a ver , deixant a Patricia Pardo visiblement afectada, a la vora del plor. La presentadora escoltava atenta, amb els ulls vidriosos i el rostre de tristesa profunda, mentre intentava contenir l'emoció.

En intentar intervenir, la veu de Patricia es va fer fallida, mostrant l'enorme càrrega emocional d'una cobertura que ja acumula hores en directe i que implica relats humans esquinçadors i escenes desoladores a València. "No és fàcil contenir l'emoció", va admetre en un moment del programa, agraint la tasca dels reporters desplaçats a les zones afectades, una feina que coneix bé de primera mà i que ha valorat en circumstàncies tan difícils.

Un altre moment emotiu al programa va ser la intervenció de la reportera Arantxa de Fes, que informava des del seu poble, Utiel, una localitat devastada per les pluges. La periodista, afectada personalment, donava les dades sobre el desastre mentre mostrava casa seva destrossada. Joaquín Prat va destacar la professionalitat i la fermesa de la seva companya, que narrava en directe la situació crítica de la seva comunitat i la seva llar, reconeixent que “no és gens fàcil aquest exercici de professionalitat”.

La cobertura de la DANA a Anem a veure mostra als espectadors l'abast humà i devastador de la catàstrofe, amb un equip que s'esforça a oferir una visió completa d'una tragèdia sense precedents a la regió.