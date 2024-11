Més de 350.000 persones de 20 municipis valencians estan sense subministrament d'aigua potable

Diverses persones netegen les destrosses després del pas de la DANA - Rober Solsona - Europa Press

Uns 366.000 habitants d'una vintena de municipis valencians estan sense subministrament d'aigua potable, mentre que més de 113.000 abonats de 50 poblacions estan afectats pels talls del subministrament elèctric, que estan influint directament a l'abastament d'aigua, segons informen fonts de la Diputació .

El president de la Diputació, Vicent Mompó, i les vicepresidentes Natàlia Enguix i Reme Mazzolari al capdavant, han informat de l'estat de la xarxa d'aigua potable al president del Govern, Pedro Sánchez, que ha participat a la reunió de coordinació celebrada aquest migdia al Lloc de Comandament de l'Eliana.

En aquest sentit, la Diputació de València es posa a disposició de qualsevol municipi amb problemes d'abastament amb el subministrament d'aigua per la DANA, independentment que tinguin el servei assignat a Egevasa, l'empresa de la institució que s'encarrega tant de l'aigua a la boca com de la depuració.

La vicepresidenta Enguix, responsable d'Egevasa, ha explicat que una mica més de 70.000 persones de municipis com Cheste, Carlet, Set Aguas, Xiva, Pedralba, Alginet, Benifaió, Sollana, Almussafes i Picassent no tenen aigua en aquests moments a conseqüència de la falta de subministrament elèctric a les instal·lacions hídriques, "un problema que estan tractant de resoldre les empreses responsables del servei, que troben problemes per accedir als punts on estan localitzades les avaries".

En altres municipis, cas de Catarroja i Paiporta, "s'està treballant per resoldre les avaries que afecten l'abastament d'aigua potable i restablir el servei, cosa que s'espera aconseguir al llarg del dia a Paiporta".

Són alguns dels municipis sense servei, igual que Albal, Alcàsser, Aldaia, Alfafar, Benetússer, Beniparrell, PIcasnya, Silla i Torrent, a l'Horta Sud; Alfarp, Algemesí, Carlet, Catadau, Llombai i Montserrat a la Ribera Alta; Vilamarxant al Camp de Túria i Pedralba a la Regió muntanyenca.

Inversió en carreteres i ponts

Pel que fa al servei de depuració de les aigües, que també presta la Diputació a través de l'empresa Egevasa, Natàlia Enguix ha avançat que "trigarà més temps a recuperar-se la normalitat, ja que hi ha força depuradores afectades".

Aquest mateix dijous, el president Mompó ha signat un decret per destinar una inversió urgent de 25 milions per restaurar els danys patits a la xarxa provincial de carreteres. La corporació activarà cinc contractes per actuar a les vies més afectades de les diferents demarcacions, i un pla específic per reparar nou ponts danyats que, com assenyala la diputada d'Infraestructures, Reme Mazzolari, "són elements clau en les comunicacions per carretera entre els municipis ".

En aquest sentit, Mompó recorda que aquestes primeres mesures "són el punt de partida de tota una bateria d'actuacions que, de forma transversal, ajudaran els ajuntaments a emprendre el camí cap a la recuperació de la catàstrofe natural més gran que es recorda a la nostra província ". "Cap mal material és comparable al drama humà. Ens coordinarem amb altres institucions per optimitzar temps i inversions", ha recalcat.