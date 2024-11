La Fundació La Caixa destina més de 5 milions a atendre els afectats per la DANA

Diverses persones col·laboren en les tasques de neteja - Víctor Fernández - Europa Press

La Fundació La Caixa desplegarà un pla d'ajuda de dues fases, amb una dotació inicial de més de 5 milions d'euros, adreçat a les persones afectades per la DANA als territoris de València, Albacete, Conca, Màlaga i Cadis, informa aquest dijous en un comunicat.

La primera fase serà d'emergència i consistirà a treballar "estretament" amb la Creu Roja Espanyola, Càritas, Save the Children i els Bancs d'Aliments per coordinar una acció ràpida que doni resposta a les necessitats més urgents dels damnificats.

La segona fase serà de recuperació i tindrà com a objectiu treballar "a llarg termini" per garantir la qualitat de vida dels afectats, per la qual cosa la fundació reforçarà a les zones afectades l'acció dels seus programes socials, com els adreçats a la infància a situació de vulnerabilitat i latenció a la gent gran.