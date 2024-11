VÍDEO | Impressionants imatges d'una mànega marina devastant Isla Cristina (Huelva)

Màniga marina a Isla Cristina - EP

Una mànega marina originada a la platja d'Isla Cristina (Huelva) aquest dijous ha provocat nombroses incidències i almenys un ferit que ha estat traslladat a l'hospital en esfondrar-se part del sostre de la piscina municipal i li hagi caigut vidres en un bessó, encara que el seu estat no revesteix gravetat. Tot i això, l'alcalde de la localitat ha assenyalat que hi ha un segon ferit de caràcter lleu.

Segons ha indicat el 112, sobre dijous a les 16.00 hores, s'han rebut nombrosos avisos alertant de la presència d'una mànega marina a la platja d'Illa Cristina que ha provocat quantiosos danys en arbres, vivendes i destrosses per on ha passat.

A més, un treballador municipal ha resultat ferit després que s'hagi desprès part del sostre de la piscina municipal i hagi caigut vidres en un bessó, encara que el seu estat no revesteix gravetat, ha estat traslladat a l'hospital.

Així mateix, l'alcalde del municipi, Jenaro Orta, en declaracions a la ràdio municipal, ha explicat que la mànega marina "s'ha endinsat a Illa Cristina per la platja, pel sud, i passant per sobre de cases, pisos, instal·lacions esportives, fins a arribar a la Ronda Nord, en què ha aixecat embarcacions, ha arrencat arbres i ha rebentat moltes vidrieres d'habitatges que estaven molt a prop de la zona”.

"Afortunadament, encara que són danys materials força considerables, només hem tingut un ferit de certa gravetat a la piscina per un dels vidres que s'ha desprès i li ha caigut en un bessó i li ha retallat part de la cuixa. Però afortunadament està estabilitzat i hem parlat amb ell i esperem que en poc temps estigui recuperat”, ha detallat.

Així mateix, l'alcalde ha assenyalat que hi ha hagut un segon ferit lleu "a la zona de la barriada i de moment no tenim notícies que hi hagi més persones afectades".

Alhora, ha incidit que els danys són "nombrosos" i que estan inspeccionant des de l'Ajuntament tots els immobles afectats, tot i que ha indicat que "tant piscines com pavelló, poliesportius, fins i tot camp de futbol, per la visera, són instal·lacions que se'n van a mantenir tancades i que mantindrem també la pràctica esportiva en aquest cap de setmana sense poder-se fer”.

Tot i això, ha llançat un missatge de tranquil·litat a la població, ja que estan en coordinació amb el 112, la Policia i Guàrdia Civil i fins i tot "hi ha moltíssims voluntaris que s'han sumat a les tasques de treure arbres i altres", per la qual cosa espera “recuperar la normalitat en una hores”. A més, fins al municipi s'hi han desplaçat quatre efectius amb tres vehicles del Consorci Provincial de Bombers, concretament del parc d'Ayamonte.

D'altra banda, ha anunciat que dilluns s'obrirà una oficina perquè els ciutadans "poguin gestionar els desperfectes ocasionats amb les assegurances oa través del consorci d'assegurances" per "poder ajudar tots els afectats".

Així mateix, l'Ajuntament d'Ayamonte, atesa la seva proximitat a Isla Cristina, ha activat el Pla d'Emergència Municipal a les 17.10 hores, encara que des del Consistori han assenyalat que no s'ha registrat cap incidència derivada de la mànega marina.