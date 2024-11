El manual d'instruccions per als voluntaris que han de socórrer les víctimes de la DANA

Desenes de voluntaris, a 2 de novembre de 2024, a Alfafar, València | Europa Press

La DANA ha impactat greument a diverses zones del sud-est d'Espanya, deixant al seu pas inundacions i afectacions significatives a diverses poblacions. A continuació, es detalla la informació sobre precaucions, accessos, necessitats dajuda, punts de donació i recursos de suport.

Davant el risc de malalties a les zones afectades, s'aconsellen certes mesures preventives. És essencial l'ús de guants, màscares FP2, botes impermeables i gel hidroalcohòlic, que ajuden a reduir el risc de malalties transmeses per contacte amb aigües estancades i altres contaminants. També és important rentar les mans abans de menjar o beure i evitar que els animals de companyia entrin en contacte amb aigua estancada. Es recomana evitar romandre en espais tancats que hagin estat afectats per la inundació per prevenir possibles problemes respiratoris i de salut.

Des del 3 de novembre del 2024, no es permet l'accés amb cotxe a les zones més afectades, per garantir el pas dels equips d'emergència i ajuda. El 2 de novembre es van implementar restriccions addicionals en algunes àrees, especialment el diumenge. Es recomana fer servir l'app Waze per mantenir-se al corrent de les rutes disponibles i evitar desplaçaments innecessaris a les zones afectades.

Les poblacions d'Aldaia, Beniparrell, Catarroja, Torrent, La Torre, Benetússer, Paiporta, Picanya, Xirivella, Montroi, Montserrat, Reial, Vilamarxant, Pedralba, Bugarra, Godelleta, Gestalgar, Riba-Roja i Sot de Xera han estat identificades com a àrees prioritàries dajuda a causa de la limitada assistència rebuda fins al moment. Aquestes localitats enfronten una situació crítica i requereixen un suport urgent tant en recursos bàsics com en voluntariat.

Diversos organismes i entitats estan rebent donacions per donar suport als afectats per la DANA. L'Ajuntament de Catarroja ha habilitat un número de compte per a donacions: IBAN ES62 3118 20275727 3200 0065. La Fundació Horta Sud també accepta aportacions al seu lloc web fundaciohortasud.helpbysc.com/afectados-dana. La Creu Roja ha habilitat un canal de Bizum amb el codi 33512 i permet donacions via SMS amb el missatge “AJUDA” al 28092. Altres ajuntaments, com els de Picanya, Utiel i Chiva, també estan rebent donacions. Càritas València ha habilitat el Bizum 38026 per a aquells que vulguin col·laborar amb els afectats.

A més, cal psicòlegs i fisioterapeutes per brindar suport emocional i físic als voluntaris i afectats que estan bregant amb l'impacte de les inundacions. Aquests professionals poden unir-se a la xarxa de suport contactant a través de plataformes com Instagram al compte de doloboix_psic.

Per a la recollida d'aliments i productes essencials, s'han establert diversos punts a València i rodalies. A Meliana, l'establiment El Rustido accepta Bizum i aliments per cuinar i distribuir a les àrees afectades. Altres punts de recollida d'aliments i productes bàsics inclouen el Complex Poliesportiu La Petxina i la Farmàcia Primat Reig Alfahuir a València. La Falla Arquebisbe Olaechea San Marcelino també ofereix un espai per donar productes essencials i compta amb un punt de cafè i de càrrega per a dispositius mòbils, facilitant serveis bàsics als afectats i voluntaris.

L'organització de voluntaris s'està duent a terme a diferents punts de València i els seus voltants. Les persones interessades a col·laborar poden contactar amb els centres d'organització a través de WhatsApp, Telegram, Instagram i altres canals de xarxes socials per rebre informació actualitzada i coordinar la vostra ajuda a les zones més necessitades.

Pel que fa a l'assistència per a animals perduts o afectats, diverses organitzacions estan treballant per rescatar i reunificar les mascotes amb els amos. El Sindigato, Sporting de Benimaclet, Connexió Felina Utiel, Connexió Felina Cullera i Karma Felino estan oferint el seu suport en aquesta tasca, brindant refugi i cura als animals afectats per la DANA.

Altres recursos disponibles inclouen protecció de vehicles i patrimoni fotogràfic, a més d'assessorament legal i orientació sobre assegurances per als afectats. Aquests serveis busquen ajudar els damnificats a gestionar les conseqüències de les inundacions i protegir-ne els béns enmig d'aquesta situació d'emergència.