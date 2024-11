Els Reis viatgen aquest diumenge a la zona de València afectada per la DANA | Europa Press

Els Reis viatjaran aquest diumenge a la zona de la província de València afectada per la DANA, han informat fonts de la Casa Reial.

Felip VI i Letizia estaran acompanyats pel president del Govern, Pedro Sánchez, i pel president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón.

Els monarques han parlat per telèfon els últims dies amb els alcaldes de Xiva, Catarroja, Torrent, Algemesí, Utiel, Paiporta, Sedaví i Letur per traslladar-los el seu sentiment de pesar per les pèrdues humanes i materials als seus municipis.

A més, el Rei presidirà dilluns al matí a la Caserna General de la UME a la Base Aèria de Torrejón la reunió del Comitè de crisi per al seguiment dels efectes de la DANA.

D'altra banda, els Reis han manifestat aquest dissabte a la tarda el seu agraïment davant les mostres de suport internacional per les "devastadores conseqüències" de la DANA.

A través d'un comunicat publicat al perfil oficial de la xarxa social X, la Casa Reial ha mostrat el seu agraïment a tots els caps d'Estat, autoritats i líders internacionals pels missatges de condol, consol, suport i solidaritat amb els espanyols afectats per les "devastadores conseqüències" de la DANA.

"Les seves paraules d'afecte i germanor ens fan sentir acompanyats en aquesta terrible tragèdia que assola el nostre país", han compassat els monarques.