VÍDEO | El Grup SOS 4x4 Rescat, a València: "A través de la televisió no t'adones de la magnitud de la tragèdia"

Enmig de la devastació causada per la DANA a València, un grup de voluntaris provinents de Girona, conegut com a SOS 4x4 Rescat, ha arribat per ajudar les zones més afectades. La seva tasca, liderada per Francisco, coordinador de l'equip, se centra en la neteja de vies i l'assistència en situacions d'emergència. Aquests voluntaris, especialitzats en rescat de persones i vehicles a zones muntanyoses, així com en col·laboració en incendis i inundacions, ara treballen incansablement per restaurar l'accessibilitat dels camins bloquejats pel fang i enderrocs acumulats després de les intenses pluges.

Francisco, al capdavant de les tasques de neteja, exposa les limitacions amb què estan treballant. "Cal netejar aquesta via perquè entrin vehicles. Aquí només falta que entri una excavadora per treure el munt de fang que hi ha. Això ho farem nosaltres, però la gent ho podria fer si tinguessin pales. Es fiquen 20 persones i en 20 minuts ho tenen llest. Però no hi ha pales, no hi ha res.

L'escena al lloc és desoladora. Francesc destaca la magnitud de la tragèdia, que de vegades no s'aprecia íntegrament a través de les càmeres de televisió. "No t'adones realment de la magnitud de la tragèdia que hi ha. A la TV surt gent caminant, però no s'adonen que aquí hauran passat 600 persones caminant a l'estona que parlem. Amb les bosses, plenes de fang, amb bosses a les sabates, van caminant amb les quatre coses que han pogut portar de casa seva. És una pena", descriu.