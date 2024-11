Puente nega que s'estigui ocultant la xifra de morts: "No té sentit. Es comunica allò que se sap"

Pont nega que s'estigui ocultant la xifra de víctimes mortals: "No té sentit. Es comunica el que se sap" | Europa Press

El ministre de Transport i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, ha negat que s'estigui ocultant la xifra de morts víctimes de la DANA: "No té cap sentit ocultar xifres de morts a l'opinió pública. Es comunica el que se sap". Actualment la xifra puja a 214 morts confirmats.

Ho ha publicat al compte de X aquest diumenge per desmentir xifres no oficials de les persones que han perdut la vida a causa de la DANA, malgrat no formar part de les seves competències, segons ha remarcat, ja que es veu "en l'obligació de fer alguns aclariments davant l'elevat nombre d'especulacions/desinformació produïdes en les últimes hores.

"No té cap sentit amagar xifres de morts a l'opinió pública. Es comunica el que se sap. La mort de persones és una cosa prou seriosa per no especular amb això i proporcionar, estrictament allò del que es té constància fefaent. Espero que aquesta informació sigui d'utilitat per saber la situació en què estem en aquest moment.

Puente ha assenyalat que el fet que en les últimes 48 hores s'ha incrementat "poc" la xifra de morts és perquè "en superfície, a les zones més accessibles, que és on s'està realitzant el gruix de les tasques, no apareixen més”. Això no vol dir que no hi hagi més persones mortes, ha destacat.

"Queden baixos o garatges, soterranis i pàrquings inundats que cal aclarir i és previsible que en aquests espais hi pugui haver persones mortes. Quantes? Es desconeix. Per tant tota especulació sobre això és això, pura especulació". S'ha parlat de pàrquings de centres comercials... donant possibles xifres de morts i recolzant-se en rumors o especulacions que no són certes. A hores d'ara no se sap què es pot trobar en aquests espais. Per tant, els que asseguren que ja saben el resultat simplement especulen”, ha afirmat Puente.