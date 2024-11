Alerta taronja per pluges al nord de Castelló, litoral de València i litoral sud d'Alacant

El Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat ha establert per a aquest diumenge l'alerta taronja per pluges al nord de Castelló, al litoral de València i al litoral sud d'Alacant, així com l'avís també taronja per tempestes al litoral sud de València.

En concret, l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) preveu "risc important" per precipitació acumulada en una hora de fins a 40 litres per metre quadrat (l/m2) al litoral sud i nord de València, interior nord de Castelló, litoral nord i sud de Castelló, així com al litoral sud d'Alacant.

Així mateix, s'ha decretat el risc important per precipitació acumulada en 12 hores de fins a 100 l/m2, també amb xàfecs que es preveu seran localitzats. En aquest cas, afectarà l'interior nord i el litoral nord de Castelló, i el litoral sud de València.

També s'ha establert l'alerta taronja per tempestes, que poden anar acompanyades de calamarsa, al litoral sud de la província de València, entre les 9.00 i les 23.59 hores.

L'Aemet i el Centre de Coordinació d'Emergències també han notificat l'alerta groga per pluges al litoral sud de Castelló, a tot l'interior de València i al litoral d'Alacant. , entre les 9.00 i les 23.59 hores. Es preveu una precipitació acumulada a una hora de 20 l/m2. En el cas de l'interior de València i litoral sud de Castelló, podrien arribar als 60l/m2 a l'acumulat de 12 hores.

A més, hi ha alerta groga per tempestes a l'interior i el litoral de Castelló, el litoral d'Alacant, l'interior i el litoral nord de València. En algunes d'aquestes zones poden anar acompanyades de calamarsa.

El Centre de Coordinació d'Emergències manté l'Emergència situació 2 del Pla d'Inundacions a la província de València i de Castelló.

L'Aemet prediu que la Comunitat Valenciana, durant la jornada de diumenge, tindrà intervals ennuvolats amb probables ruixats i tempestes, que podrien ser localment forts o molt forts i persistents a litorals i interior del nord de Castelló. No es descarten aquestes, de manera més feble i dispersa, a la resta de l'interior. Bufarà vent moderat del nord i nord-est al litoral i fluix de l'est a l'interior.

Pel que fa a les temperatures, les mínimes van en lleuger ascens o sense canvis; mentre que les màximes també tenen pocs canvis. A les capitals de província, a Alacant hi haurà una mínima de 16 i una màxima de 23 graus; en el cas de Castelló, se n'esperen 16 de mínima i 21 de màxima; mentre que a València el tèrmometre marcarà un mínim de 17 i màxim de 21.