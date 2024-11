L'AEMET activa l'alerta vermella a Almeria per pluges extremes

Una imatge dels estralls de la DANA a València | Europa Press

L'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) ha activat diversos avisos per pluges intenses i fenòmens costaners per avui, 3 de novembre de 2024. Almeria es troba en avís vermell per pluges extremes, amb una estimació de 60 litres per metre quadrat en una hora i fins a 110-120 litres en un període de dotze hores. No es descarten acumulats superiors en algunes zones, cosa que fa necessari extremar les precaucions. A més, el Llevant almerienc i la Vall de l'Almanzora estan en avís taronja per fortes precipitacions.

A Cadis, s'ha emès un avís groc a causa de vents de Llevant intensos a l'Estret, amb la possibilitat de ràfegues molt fortes. La zona de Ponent i Almeria capital també estan en avís groc, amb risc de pluges i tempestes que podrien deixar fins a 20 litres per metre quadrat en una hora. Pel que fa als fenòmens costaners, s'esperen condicions adverses a la costa de Cadis, des del litoral gadità fins a l'Estret, en horari de mitjanit a les cinc de la tarda. A l'àrea de Ponent d'Almeria i la costa granadina, es preveu vent de l'est amb velocitats entre 50 i 61 km/h, principalment a l'oest de Tarifa i en zones properes a Trafalgar.

Les onades, entre 2 i 3 metres d'alçada, afectaran especialment les costes de Ponent, Almeria capital i la costa granadina, complicant encara més les condicions marítimes de la zona.

En resposta a aquesta situació, Andalusia ha activat el Pla d'Emergència a Almeria, establint la situació operativa 1. Aquest nivell d'alerta implica la mobilització de recursos necessaris per a l'auxili i la protecció de la població, encara que sense requerir una coordinació especial a nivell nacional.

Les àrees més afectades, ubicades al nord i est d'Almeria, enfronten un alt risc d'inundacions a causa de la possibilitat que se superin els 120 litres de precipitació acumulada per metre quadrat. Emergències 112 Andalusia ha emès recomanacions de precaució i aconsella evitar desplaçaments a les zones de l'Almanzora, Los Vélez, Naixement i Tavernes.