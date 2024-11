VÍDEOS: Tiren fang al Rei en la seva visita a València i la Reina acaba abraçada a una veïna

La Reina abraçada a una veïna/ Captura Vídeo

El Rei Felip VI ha visitat el País Valencià per conèixer de primera mà els danys causats per la recent Depressió Aïllada en Nivells Alts (DANA), que ha provocat greus inundacions i destrucció a la regió.

El monarca va arribar a Paiporta, un dels municipis més devastats pel temporal, a mig matí. La localitat ha patit intenses pluges i inundacions que han deixat nombrosos veïns amb danys materials i la necessitat de suport urgent.

Durant el seu recorregut pel municipi, alguns ciutadans van expressar el seu malestar llançant fang cap a la comitiva reial, i al crit de "Mazón dimisión", "assassins", i "on és Pedro Sánchez".

LA REINA LETIZIA ABRAÇADA A UNA VEÏNA

Per part seva, la reina Letizia, que ha acabat igualment amb fang en la cara, s'ha quedat en un altre grup separada del rei i se li ha vist parlant amb alguns afectats i fins i tot abraçada a diverses dones, amb cara compungida. "Estem morts ja"; "la gent morint-se i vosaltres veniu ara a què"; "a tu no et fa falta aigua, no et falta res", s'ha escoltat veïns retreure-li a la monarca segons imatges difoses.

Més tard s'han sumat efectius amb escuts protectors per a salvaguardar al monarca. En aquest moment també s'ha observat a gent pujada a vehicles a la qual el rei ha saludat.

EL REI NO HA DEIXAT DE PARLAR AMB ELS VEÏNS

Els Reis, el president del Govern, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, han estat rebuts amb crits i insults i amb llançament d'objectes i fang durant el seu recorregut pels carrers de Paiporta (València), la considerada 'zona zero' de la DANA a la província.

"Fora, fora"; "mentiders"; "gossos" o "assassins" han estat alguns dels insults que s'han pogut escoltar.

Els altercats s'han produït sobre la una de la tarda, després de visitar serveis d'emergència a Paiporta. En aquesta comitiva han participat inicialment els monarques al costat del president del Govern, Pedro Sánchez; el 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, i la delegada de l'Executiu central en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.

Posteriorment, en iniciar un recorregut pels carrers de Paiporta, on ja hi havia gent cridant i llançant objectes, la comitiva s'ha trencat. Al cap han quedat el monarca i el 'president' de la Generalitat, separats de la resta, mentre que s'ha vist com els serveis de seguretat de Sánchez el protegien amb un paraigua i el retiraven. En aquest moment s'ha vist que algú llançava un pal cap al president del Govern, que no ha continuat amb la visita.

A continuació, Felip VI i Mazón han continuat caminant fins a arribar a un encreuament de carrers en el qual desenes de persones continuaven cridant i llançant objectes com a pals i fang.

Tant al rei com al cap del Consell se'ls ha vist amb taques de fang en la cara i a la roba. S'han sentit crits de "assassins", "fora", "ajuda", "Mazón dimissió", "Pedro Sánchez dimissió" o "on està Pedro Sánchez".

Agents de Policia i Guàrdia Civil i militars han tractat de contenir als ciutadans i protegir les autoritats. Efectius de seguretat han intentat salvaguardar al rei amb un paraigua en diversos moments, però ell li ho ha apartat. A més, agents han tractat d'obrir pas al monarca per a allunyar-li de la multitud, encara que Felip VI s'ha mantingut per a conversar amb diverses persones que li envoltaven, seguit de Mazón.

Després dels primers instants de protesta s'han incorporat militars i altres agents de les forces de seguretat, entre ells policies a cavall, per a apartar als veïns que els increpaven. Alguns ha retret que el que anava a succeir se sabia "des de les vuit del matí".

En algun moment, a Felip VI se li ha vist parlar amb diverses persones que estaven envoltant tant a ell com a Mazón. Tots dos han tractat d'apaivagar als qui se'ls han encarat i han escoltat les seves demandes mentre els donaven explicacions.