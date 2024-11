Professionals de la salut creen un grup de Whatsapp per resoldre dubtes a mares i dones embarassades | Europa Press

Davant l'emergència ocasionada per la recent Depressió Aïllada a Nivells Alts (DANA), un grup de professionals de la salut ha decidit organitzar-se per oferir consultes gratuïtes a mares, dones embarassades i nadons afectats pel temporal.

A través d'un grup de WhatsApp anomenat “Consultes Salut per a Mares-Bebès DANA & D”, pediatres, llevadores, ginecòlegs, fisioterapeutes de sòl pèlvic i experts en psicologia perinatal s'han unit per brindar assessoria i suport en aquests moments difícils .

Aquest grup, que es divideix en diverses subcomunitats, permet a les mares i les embarassades accedir a una atenció gratuïta i ràpida en temes perinatals. Per als que necessitin ajuda, el funcionament és simple: només cal escriure la consulta o descriure la situació en el grup corresponent, on un professional especialitzat respondrà a les necessitats específiques plantejades. Les consultes inclouen temes variats, com ara psicologia perinatal, lactància, pediatria i ginecologia, amb el compromís que cada professional assumeix la responsabilitat del servei prestat.

L'objectiu és brindar suport directe, evitant col·lapsar els grups amb missatges innecessaris. Per això, s'ha demanat que només aquelles persones que requereixen ajuda escriguin als grups, permetent que els professionals puguin respondre eficaçment a cada sol·licitud.