La protectora Arca de Tarragona reclama ajuda imminent per als animals

La Protectora Arca, ubicada a Aldover, Tarragona, s'enfronta a una greu situació a causa de les intenses pluges provocades per la DANA, que han inundat el refugi. En aquest moment, els animals es troben xops i sense refugi sec, cosa que ha generat una urgent necessitat de suport per garantir el seu benestar.

Davant d'aquesta situació, la Protectora Arca sol·licita la col·laboració de la comunitat de diverses maneres. Es requereixen donacions de casetes, mantes i tovalloles per crear àrees segures i seques on els animals es puguin resguardar. A més, són necessaris voluntaris que puguin ajudar al refugi amb tasques de neteja i protecció, assegurant un ambient segur per a tothom.

És essencial comptar també amb aliments i pinso per nodrir els animals, així com la cerca de llars d'acolliment temporals durant les pluges. Per acabar, les donacions econòmiques són fonamentals per reparar els danys patits i assegurar el refugi a llarg termini.

Els qui vulguin ajudar-se poden posar-se en contacte amb la Protectora Arca a través del telèfon 646 398 945. També és possible seguir les seves xarxes socials, on publiquen actualitzacions i maneres de col·laborar: a Instagram com @protectora_arca_international i @protearca.