Vint detinguts més al dispositiu de prevenció de robatoris en zones afectades | Policia Nacional

Agents de la Policia Nacional han detingut 20 persones més al dispositiu de prevenció de robatoris a les zones afectades per la DANA a València.

En concret, n'han identificat 17 per intentar fer sostraccions en establiments comercials, dos en domicilis i un altre per sostreure benzina.

Segons ha informat la Policia Nacional a través del seu compte oficial a la xarxa social X, els 20 detinguts van ser traslladats aquest dissabte a la nit a dependències policials.

En un altre vídeo difós pel Cos Nacional de Policia, s'observa que els agents han confiscat productes d'alimentació, així com roba, sabatilles i diverses bosses.

A més, s'han identificat un total de 127 persones, s'han controlat 19 vehicles i s'han atès diferents serveis de la sala d'emergències CIMACC-091 amb caràcter assistencial.

En total, des de l'inici d'aquest dispositiu, la policia ha detingut un total de 82 persones, i ha recuperat nombrosos efectes sostrets que seran tornats als seus propietaris legítims.

La Fiscalia Provincial de València ha informat durant el desenvolupament de l'emergència que està sol·licitant presó preventiva per als casos de detinguts per robatoris comercials en zones afectades per la DANA, perquè considera que es tracta d'una conducta "de tota manera intolerable moralment i penalment" .

Per la seva banda, el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i el president de la Generalitat, Carlos Mazón, han tornat a carregar aquest dissabte contra les persones que cometen actes de saqueig i pillatge aprofitant les conseqüències del pas de la DANA per la província i van advertir que el seu horitzó i "resposta més ferma" serà l'aplicació de la llei, segons van assenyalar davant dels mitjans després de la reunió del Centre de Coordinació Operativa Integrat (Cecopi)

Marlaska va fer una crida "als únics i pocs, perquè cal dir que són pocs però malmesos, que han utilitzat el pillatge en unes situacions absolutament difícils" per advertir-los que "la seva única perspectiva són les detencions, la posada a disposició judicial i la resposta més ferma de l'ordenament jurídic amb aquesta finalitat”.

Al respecte, ha recordat que el president del Govern, Pedro Sánchez, ha indicat que s'ha duplicat el nombre d'efectius tant de Guàrdia Civil com de Policia Nacional "per encara ser més eficaços si és possible en la resposta a aquestes conductes tan insolidàries". "És difícil imaginar conductes més insolidàries que elles", va afirmar.

Mazón, en les peticions formulades al Govern, va reclamar un cinquè grup de resposta immediata d'Interior, encapçalada per la consellera de Justícia i Interior, Salomé Pradas, i amb la incorporació del mateix Marlaska, que ja està integrat permanentment al Cecopi.

L'objectiu és el "reforç d'efectius i control de seguretat i accés a zones afectades per prevenir robatoris, pillatges i esvalots". "Necessitem més efectius controlant i patrullant als carrers; necessitem més seguretat dels cossos i forces de seguretat de l'Estat, i així està sent", va assenyalar Mazón.

El president ha afegit que els robatoris i el pillatge "estan augmentant la inseguretat" a les zones afectades i ha exposat: "Espero que recaigui en els culpables tot el pes de la llei" perquè "ningú" pot utilitzar "una catàstrofe per robar i enriquir-se".