La Generalitat Valenciana activa tres oficines per denunciar desaparicions: a Paiporta, Algemesí i Alfafar | Europa Press

La Generalitat ha posat en marxa tres oficines per a la recepció de denúncies per desaparicions durant la DANA a Algemesí (central de la Policia Local), Alfafar (edifici de serveis socials municipals) i Paiporta (Ajuntament). En aquestes oficines s'atendrà de manera integral els afectats tant en la presentació de la denúncia, la tramitació i l'atenció integral psicosocial.

Així s'ha informat al Centre de Coordinació Operativa Integrat (Cecopi) que s'ha reunit al Centre de Coordinació d'Emergències a l'Eliana (València) amb la participació dels reis Felip i Letizia, el president del Govern, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Carlos Mazón.

Durant la trobada s'han traslladat als monarques que s'han recuperat el 98% del subministrament elèctric a les zones afectades, si bé es poden registrar problemes en alguns punts on les instal·lacions privades i edificis segueixen afectats o presenten avaries.

Paral·lelament, s'avança en el restabliment de la xarxa de sanejament i el subministrament d'aigua. S'ha enviat un reforç de gairebé un centenar de lampistes per reparar les escomeses de la xarxa general als edificis particulars.

En aquest moment, totes les zones afectades compten amb servei d'aigua potable que es pot fer servir per a lavabo i tasques de neteja, però no té la qualitat suficient per al consum humà als municipis afectats. Equips de la Conselleria de Sanitat analitzen cada dia la qualitat de l'aigua mentre es treballa en la reconstrucció de les depuradores.

Pel que fa al gas, un total de 12 municipis (Alfafar, Benetússer, Catarroja, Xiva, Xest, Massanassa, Paiporta, Utiel, Albal, Loriguilla i els polígons industrials de Riba-roja de Túria) segueixen sense servei.

Per emprendre la seva reparació, els tècnics han d'esperar que avancin les tasques de neteja i desenrunament de les zones afectades i les escomeses particulars per garantir la seguretat.

Pel que fa a les telecomunicacions, s'està revisant tota la xarxa mòbil amb les operadores i se supleixen amb radioenllaços les àrees sense cobertura.

A més, la Generalitat obrirà els punts wifi dels centres educatius per donar servei als llocs on les xarxes se saturin i habilitarà connexions via satèl·lit per garantir la comunicació amb les zones afectades.

En l'àmbit dels transports i la logística, la Direcció General de Trànsit (DGT) ha informat que es limitarà la circulació de vehicles pesants des de les 22 hores d'aquest diumenge fins a les 7 hores d'aquest dilluns per la V-30, la V- 31, l'A-3 i l'A-7 a la província de València, amb l'excepció de combois amb béns de primera necessitat.

La Conselleria d'Infraestructures ultima itineraris alternatius de transport per a viatgers amb autobús a les zones afectades. Fins aleshores es recomana minimitzar l'ús de vehicle privat i reduir els desplaçaments que no siguin estrictament necessaris.

Mentrestant, sobre el terreny hi ha desplegats al voltant de 5.000 efectius militars i 2.100 mitjans tècnics. També s'han mobilitzat més de 1.700 efectius dels consorcis provincials de bombers, bombers forestals de la Generalitat i protecció civil, així com més de 300 bombers d'altres comunitats autònomes.

En matèria de seguretat ciutadana, la Policia Nacional manté operatius al voltant de 1.800 agents i la Guàrdia Civil 2.750 més, juntament amb més de 440 efectius de les policies locals. Durant la nit de dissabte a diumenge es van practicar 23 detencions per pillatge i saquejos, 16 al centre comercial Bonaire d'Aldaia.