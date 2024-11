Aquestes són les restriccions que aplicarà avui Catalunya per la DANA

La Generalitat anuncia restriccions de mobilitat dins de Catalunya per la DANA | Europa Press

La Depressió Aïllada a Nivells Alts (DANA) ha posat en alerta diverses comunitats a Espanya, amb conseqüències particularment greus a València i, en menor mesura, Catalunya. A València, el temporal ha provocat inundacions i fortes precipitacions que han deixat com a mínim 217 persones mortes i moltes més desaparegudes. La situació ha portat a activar una alerta per possibles nous episodis de pluges torrencials, mentre les autoritats reforcen les tasques de cerca i rescat a les zones més afectades.

A Catalunya, la Generalitat ha implementat restriccions estrictes de mobilitat en resposta a la DANA, amb l'objectiu de minimitzar riscos i protegir la població. Les àrees més afectades es troben al sud, principalment a les comarques de Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. Per evitar desplaçaments innecessaris i limitar l'impacte del temporal, s'ha restringit la mobilitat a zones com el Baix Ebre, el Montsià, la Terra Alta, la Ribera d'Ebre, el Baix Camp, el Priorat, el Tarragonès, l'Alt Camp i el Baix Penedès. La intensitat de les pluges en aquestes àrees ha provocat carrers inundats i danys en infraestructures.

Entre les mesures preses per la Generalitat, cal destacar el tall de carreteres i la suspensió d'activitats educatives, universitàries i esportives. A més, s'ha emès una alerta a la població a través de tots els canals de comunicació disponibles, instant a evitar desplaçaments no essencials. En aquest context, les autoritats han recomanat el teletreball per reduir el trànsit a les carreteres i minimitzar el risc daccidents.

A la ciutat de Tarragona, les mesures de precaució inclouen la recomanació de teletreball, l'habilitació de serveis mínims essencials i el tancament d'aparcaments municipals subterranis, que es consideren zones d'alt risc d'inundació. El transport públic a Tarragona manté les seves freqüències de dia feiner, i els serveis de recollida de residus i neteja de carrers operen amb serveis mínims, avançant l'horari de recollida nocturna per evitar interrupcions. Així mateix, tant Protecció Civil com la Guàrdia Urbana han reforçat la seva presència als carrers, amb dotacions addicionals per respondre a possibles emergències.

Altres mesures de precaució a Tarragona inclouen el tancament de centres de dia, centres cívics i la suspensió de visites a residències, amb l'objectiu de protegir la població vulnerable i evitar el desplaçament innecessari de persones. A més, s'ha restringit l'accés al riu Francolí i s'han suspès totes les obres a la via pública per prevenir accidents a les zones de construcció afectades per les pluges.

Les infraestructures de transport també han patit importants afectacions. A Deltebre, la carretera TV-3454 ha estat tallada, i diverses línies de trens de Rodalies, com les R13, R14, R15, R16 i R17, han estat suspeses fins a la tarda del dia següent. Els trens Avant entre Barcelona i Tortosa també han estat interromputs, i s'ha disposat un servei de bus alternatiu a Roda de Berà, amb freqüències reduïdes al 40% a l'hora punta i al 20% a la resta del dia.

A més dels problemes de mobilitat, diverses zones costaneres, com ara Garraf i municipis com Sitges, Sant Pere de Ribes i Vilanova i la Geltrú, han patit inundacions severes, amb acumulacions d'entre 30 i 90 litres d'aigua per metre quadrat. La situació és crítica en algunes àrees, on les infraestructures locals s'han vist superades per la magnitud de les precipitacions, cosa que ha provocat l'negació de carrers i propietats.