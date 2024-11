VÍDEO: Reben entre aplaudiments els treballadors d'Iberdrola a València

Els veïns van mostrar la seva alegria per l?arribada dels treballadors. Foto: Iberdrola

En uns moments tan crítics com els que estan vivint diversos punts de la Comunitat Valenciana, tota ajuda és poca. I més enllà de l'autoorganització dels veïns i de les onades de solidaritat procedents d'altres punts d'Espanya, la veritat és que una part important és poder recuperar el servei d'electricitat .

I per això, és clau que el que saben intervinguin i els treballadors d'Iberdrola ja ho han fet. Ja treballen en diversos punts de les zones més castigades per la DANA per intentar reparar la danyíssima xarxa elèctrica, i en diversos d'aquests han estat rebuts amb una sonora ovació, cosa que contrasta amb el tracte dispensat a altres personalitats.

Cal destacar que diverses torres d'alta tensió han caigut i que d'altres estan greument danyades, però Iberdrola ha aconseguit reposar el subministrament a més de 115.000 clients de la província de València, gairebé el 75% dels afectats inicialment, segons ha informat fa uns dies.

La companyia ha mobilitzat 500 efectius i té disposats uns 80 grups electrògens, dels quals 25 han estat connectats a la xarxa i la resta els connectarà així que les condicions ho permetin.