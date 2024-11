Les pluges torrencials de la DANA fan pujar els embassaments de les conques internes a prop del 32% de la capacitat

A les conques internes de Catalunya , els embassaments tenen una capacitat total al voltant de 700 hectòmetres cúbics, cosa que equival a uns 700.000 milions de litres d'aigua.

Aquesta quantitat s'expressa comunament en hectòmetres cúbics (hm3) on cada hm3 és igual a mil milions de litres d'aigua (1.000.000.000 de litres).

En condicions normals de disponibilitat d'aigua, aproximadament 7.500.000 persones consumeixen al voltant d'1 hectòmetre cúbic (hm3) d'aigua al dia.

Això ens dona una idea de la demanda diària d‟aigua per part de la població en aquesta regió. Per tant, és primordial que els nivells dels embassaments continuï augmentant, encara que ja no estiguem a l'estiu, ja que després de l'augment de la demanda d'aquests darrers mesos, cal tornar-los a omplir el màxim possible.