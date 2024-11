La solidaritat segueix traspassant fronteres: bombers portuguesos treballen a Paiporta (València)

Els bombers portuguesos. Foto: Instagram (@apbs.pt)

Un equip de l'Associació Portuguesa de Cerca i Salvament , una organització de voluntaris , s'ha desplaçat a Paiporta (València) per ajudar en les operacions de rescat després de les fortes inundacions ocorregudes aquesta setmana en aquesta regió.

Aquest municipi és el que, per ara, s'ha endut la pitjor part de la DANA que va colpejar amb cruesa la Comunitat Valenciana des de dimarts 29 d'octubre passat.

"Del 1 al 3 de novembre l'Associació Portuguesa de Cerca i Rescat va partir de Portugal per a la missió DANA-València per tal d'assistir a les operacions de rescat inherents a la tempesta "DANA" ocorreguda des del 29 d'octubre. En col·laboració amb l'ambaixada d'Espanya i els bombers de València, enviem 10 operatius adequadament equipats amb equips d'ajuda prehospitalària, accés a equips d'obertura, tres gossos de cerca i rescat, assistits per 3 vehicles tècnics", han assegurat.

En un altre post al perfil d'Instagram expliquen que "València i Espanya van sentir la necessitat d'agrair personalment la nostra feina". De fet, fins i tot asseguren que, després de rebre l'agraïment per part dels Reis, senten que "els nostres cors són plens i amb un sentit de solidaritat missió complerta".