Protecció Civil demana que no es vagi a buscar els infans a l'escola en 6 comarques a Catalunya

Així ha quedat la C-32 al seu pas per Gavà/ Foto: Protección Civil

Protecció Civil ha fet una crida a evitar la mobilitat a les comarques on les precipitacions són molt intenses i on s'han enviat avisos als telèfons mòbils de la ciutadania: el Barcelonès, el Baix Llobregat, el Garraf, el Maresme, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental.

En una piulada a X, Protecció Civil demana que en aquestes zones no es vagi a buscar els infants a l'escola perquè "són un lloc segur" i es recomana que els treballadors restin als seus centres de treball per la tarda entre les 16 i les 18 hores quan s'esperen plujes intenses.

Le precipitacions seran molt intenses i cal evitar la mobilitat tot el que es pugui.

Protecció Civil de la Generalitat manté l’Alerta del Pla INUNCAT i recomana extremar les precaucions, així com limitar la mobilitat i les activitats a l’aire lliure en aquelles zones afectades pels avisos de pluges intenses i per acumulació del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC).

L’SMC informa que durant el dia d’avui s’esperen pluges intenses a tot el litoral i prelitoral així com a la meitat sud de Catalunya fins al vespre del dia d’avui. Aquesta intensitat pot superar els 40 l/m2 en 30 minuts. Els xàfecs poden anar acompanyats localment de tempesta i possibles fenòmens de temps violent. A partir de la nit l’afectació territorial es limitarà al terç sud.

Durant el dia d’avui i demà hi ha possibilitat d’acumulació de pluja superior als 100 l/m2 en 24 hores a la meitat sud de Catalunya. L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i la Confederación Hidrogràfica del Ebro (CHE) estan monitoritzant el seguiment de les conques en les que són competents i s’ha fet avís de risc hidrològic per situació meteorològica adversa per crescuda del riu Francolí a l’Alt Camp.

Registres d’intensitat de precipitació

L’SMC ha informat dels següents registres d’intensitat

Port de Barcelona - ZAL Prat(Baix Llobregat) 47,6 l/m2 en 30 minuts

Viladecans (Baix Llobregat) 42,3 l/m2 en 30 minuts

Tarragona - Complex Educatiu(Tarragonès) 32,8 l/m2 en 30 minuts

El Prat de Llobregat (Baix Llobregat) 28,8 l/m2 en 30 minuts

Torredembarra (Tarragonès) 28 l/m2 en 30 minuts

Amposta (Montsià) 26,2 l/m2 en 30 minuts

l'Aldea(Baix Ebre) 24,2 l/m2 en 30 minuts

Vinyols i els Arcs (Baix Camp) 23,8 l/m2 en 30 minuts



L’SMC ha informat dels següents registres per acumulació d’aigua

Viladecans(Baix Llobregat) 131,1 l/m2 en 24 hores.

Port de Barcelona - ZAL Prat (Baix Llobregat) 79,4 l/m2 en 24 hores.

El Prat de Llobregat (Baix Llobregat) 72,5 l/m2 en 24 hores.

Blancafort (Conca de Barberà)56,1 l/m2 en 24 hores.

Tarragona - Complex Educatiu(Tarragonès) 52,3 l/m2 en 24 hores.

Torredembarra(Tarragonès) 51,2 l/m2 en 24 hores.

Vacarisses (Vallès Occidental)47,6 l/m2 en 24 hores.

PN del Garraf - el Rascler (Baix Llobregat) 46,3 l/m2 en 24 hores.

Barcelona - Zona Universitària(Barcelonès) 45,8 l/m2 en 24 hores.

els Hostalets de Pierola (Anoia) 45,2 l/m2 en 24 hores.

Resum d’afectacions i incidències

Fins a les 12:00 hores d’avui dilluns 4 de novembre el telèfon d’emergències CAT112 ha rebut un total de 1.986 trucades que han generat 1.712 expedients. Per comarques, les trucades s’han concentrat al Baix Llobregat (588), Tarragonès (400), Barcelonès (347), Vallès Occidental (107) i Garraf (57). Pel que fa als municipis, les trucades s’han fet des de Tarragona (257), Barcelona (245), Castelldefels (131), Gavà (114), el Prat de Llobregat (97) i Viladecans (73).

Els Bombers de la Generalitat han rebut, des de les 20h d’ahir i fins a les 12h del migdia, 607 avisos per inundacions. A primera hora, les alertes s’han concentrat al Camp de Tarragona, als municipis de l’eix del riu Francolí fins a la Conca de Barberà. S’ha desbordat en algun punt la llera del riu i ha inundat carrers i baixos, especialment a Tarragona, a la urbanització la Móra. En aquest punt han assistit a algunes persones que es trobaven refugiades en punts elevats.

A partir de les 09.00 hores, amb l’evolució del nucli tempestuós de sud cap a nord, s’ha registrat simultaneïtat d’avisos d’inundacions a la zona del litoral central, especialment al Baix Llobregat, als municipis de Castelldefels i Gavà on s’han registrat un gran nombre d’avisos per acumulacions d’aigua, entre els quals la C-32 i la C-31 amb algun vehicle atrapat.

Per regions d’emergències:

R. E. Metropolitana Sud: 294

R. E. Tarragona: 262

R. E. Metropolitana Nord 44

R. E. Terres de l’Ebre 2

R.E. Centre 3

R.E. Lleida 2

33 TALLS DE CARRETERES

Els Mossos d’Esquadra mantenen un total de 33 talls en carreteres de les comarques on des de la mitjanit s’ha restringit el trànsit amb l’objectiu d’evitar la circulació de vehicles. Tot i que en aquestes comarques ja no plou, el risc està relacionat amb l’acumulació de l’aigua dels darrers dies que pot provocar inundacions i, per tant, els talls es mantindran fins al migdia, quan es tornarà a avaluar la situació.

Paral·lelament, els agents estan treballant en les zones del Baix Llobregat on aquest matí s’han produït inundacions. També han fet desviaments a la xarxa viaria del Baix Llobregat amb incidència per les pluges i s'han desplegat a l'aeroport del Prat on també les pluges han afectat la instal·lació.

Al Complex Central dels Mossos d’Esquadra, des de la mitjanit s’ha instal·lat un Centre de Coordinació des d’on els màxims comandaments estan gestionant totes les incidències i mantenen contacte directe amb les Sales Regionals per actuar en cas d’emergència i desplegar els efectius policials per fer-hi front.

A hores d’ara s’han activat les Unitat de seguretat Ciutadana de les Regions afectades, les Àrees Regionals de Trànsit, les Àrees Regionals de Recursos Operatius i l’Àrea de Brigada Mòbil.

El Servei Català de Trànsit (SCT) informa que es mantenen restriccions a la mobilitat a les comarques de l’Alt Camp, Baix Camp, Baix Ebre, Baix Penedès, Montsià, Priorat, Ribera d'Ebre, Tarragonès i Terra Alta. Aquestes restriccions s’estan produint principalment a l’AP-7 Altafulla, en sentit sud, on es desvia el trànsit per la sortida 32 i es registren 5 km de retencions des de Roda de Berà; a l’AP-7 a l’Aldea, en sentit nord on hi ha també 4-5 km de retencions des d’Amposta, i a l’AP-2 a Montblanc, en sentit Tarragona.

A banda, es mantenen vuit vies afectades per les fortes precipitacions. Per inundacions, estan tallades la C-32 entre Castelldefels i Sant Boi de Llobregat, la C-31B a Salou, la TV-3454 a Deltebre i el Camí de Can Prunera, a Vallirana. A banda, a la C-17 hi ha un carril tallat a Montcada i Reixac, en sentit Vic. Per esfondraments, està tallada l’A-27 a Valls (alternativa per l’N-240); i per despreniments, està tallada la C-233 a Flix i a la T-723 a Batea se circula a través de pas alternatiu.

Fins a dia d’ahir el Cos d’Agents Rurals ha realitzat més de 175 inspeccions en el marc del dispositiu organitzat arran de l’actual episodi de pluges i l’activació de l’alerta INUNCAT. Es treballa intensament a totes les comarques afectades en la vigilància, control i senyalització de passos impracticables que travessen rius, rieres i barrancs. Així com també de zones inundables a la línia de costa, especialment a la zona del Delta de l’Ebre, i dels rius que han vist pujar els seus cabals. Es fa seguiment de les pluges que poden afectar pistes, camins rurals, zones freqüentades i habitades i també dels despreniments. El dispositiu es mantindrà mentre estigui activada l’alerta del Pla INUNCAT.

Des de les 00h fins les 10:45 hores d'avui, el Sistema d'Emergències Mèdiques de Catalunya (SEM) ha gestionat un total de 89 alertes a les comarques on estava restringida la mobilitat per l’activació del Pla especial d’emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT). En les assistències sanitàries realitzades, les persones ateses no han revestit gravetat.

Segons ha informat Rodalies, en aquests moments hi ha tallades a causa de les pluges les següents línies de ferrocarril: Des de Sant Vicenç de Calders estan afectades la R2 sud fins a estació de Sants, R13, fins a Lleida, R14 fins la Plana de Picamoixons, R15 fins a Reus, R16 fins a Tortosa i R17 fins a Salou.