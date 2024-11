VÍDEO: Enxampen un reporter d''Horizonte' tacant-se els pantalons de fang abans de connectar

Rubén Gisbert. Foto: Mediaset, Twitter

La recent Depressió Aïllada a Nivells Alts (DANA) ha devastat gran part de la Comunitat Valenciana i ha afectat zones de Màlaga i Albacete. Les intenses pluges i el desbordament de rius van provocar riuades de gran magnitud que van arrasar amb tot al seu pas: vivendes, vehicles i vides.

A més, la DANA ha afectat amb força aquest dilluns a Catalunya, ja que durant el matí ha deixat greus afectacions a municipis com Sitges, Castelldefels i Gavà, entre d'altres. Tot i això, les conseqüències no han tingut res a veure, ja que no hi ha ni morts ni desapareguts, com s'ha donat a la Comunitat Valenciana, majoritàriament.

Fins ara, la xifra de víctimes puja fins als 217 morts i encara hi ha centenars de persones desaparegudes, mentre que els pobles afectats segueixen sumits al fang i la desolació, amb famílies senceres que han perdut les llars i l'accés a subministraments bàsics.

La situació continua sent crítica. Equips de rescat i voluntaris treballen sense parar per brindar ajuda a les zones més afectades, encara que les tasques de recuperació són lentes a causa de les dificultats del terreny.

Davant d'un esdeveniment com aquest, és lògic que els mitjans de comunicació facin un desplegament important per mostrar als espectadors la realitat del lloc.

Entre els comunicadors hi ha Rubén Gisbert, advocat i periodista, que ha estat compartint les seves impressions a xarxes socials i participant en programes de televisió per informar sobre la situació actual.

Des de Catarroja , una de les localitats valencianes afectades, Gisbert va realitzar una connexió en directe per al programa d'Iker Jiménez Horizonte , on va descriure les dificultats que enfronten els habitants. En la seva intervenció, ha explicat que les tasques de rescat i neteja s'havien detingut temporalment a causa d'una nova alerta vermella i el risc de més inundacions, ja que els sistemes de clavegueram estan bloquejats pel fang acumulat.

Posteriorment, Gisbert es va traslladar a Alfafar , una altra localitat colpejada per la catàstrofe, des d'on va continuar reportant la situació crítica que afecta milers de persones.

El problema ha vingut quan un veí ha gravat el moment en què es tirava de genolls a terra moments abans d'entrar al directe d' Horizonte, amb l'objectiu de sortir més tacat de fang.

Els usuaris han contestat el vídeo mostrant la seva indignació. "Les tragèdies s'expliquen. Fi. Ni s'exageren, ni es maquillen, ni s'omplen d'atrezzo, ni se sobreactua, ni s'han de disfressar. S'expliquen. La resta no és periodisme. És perfomance", comentava un usuari.

"Vendehumos", "enganyabobs", "escòria putrefacta" i "fantasma" són algun dels insults que han proferit la resta.

"Em genera fins i tot mal cos"

Iker Jiménez, per part seva, ha reaccionat després de veure com s'ha filtrat el vídeo i ha volgut demanar disculpes. "No ho comprenc", explica amb un vídeo gravat al cotxe de camí cap a València. "Estic francament disgustat. No sabíem això i no li havíem dit que fes això. És molt trist, em genera fins i tot mal cos. Quina necessitat cal exagerar una mica més?", critica el presentador del programa.