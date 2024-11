Rubén Gisbert denuncia ser víctima d'una campanya de Pedro Sánchez: "Estem fent molt de mal"

Rubén Gisbert - X

La cobertura dels efectes devastadors de la DANA al sud-oest de la península ha deixat una polèmica viral que ha captat l'atenció en xarxes socials. Aquest dilluns, Rubén Gisbert, un col·laborador del programa “Horizonte” de Cuatro, presentat per Iker Jiménez, va generar una allau de crítiques després de difondre's un vídeo en què apareix tacant-se els pantalons amb fang just abans de sortir en directe. Ara, el suposat reporter ha trobat una explicació que ho podria resoldre tot: ho podrien estar perseguint pel mal que està fent Pedro Sánchez.

Davant l'allau de comentaris, Gisbert ha decidit respondre a les seves xarxes: “Acabo de veure la que he embolicat a Twitter i en alguns mitjans amb el vídeo d'un curiós en què jo m'agenollo. S'ha viralitzat per part dels que volen que es viralitzi. Jo sabia que alguna cosa d'això passaria perquè estem fent molt de mal els que som aquí. Ahir Pedro Sánchez va sortir de Paiporta amb el cotxe apedregat. És que és per això, però immediatament ho entendreu”, defensava Gisbert, sense fer cap tipus d'autocrítica i amagant-se en una hipotètica conspiració.

Gisbert també ha explicat que la seva connexió en directe tenia un objectiu personal: “Jo no sóc reporter, no em dedico al món de la comunicació a la televisió ni als directes ni a les retransmissions ni res. Jo tinc el meu canal de YouTube, sóc divulgador i activista. Em dedico a l'acció política”, afegia, aclarint que la seva intenció era mostrar el seu compromís a les zones afectades.

Sobre la seva decisió d'agenollar-se al fang abans de la connexió, Gisbert admetia: “Si després m'he d'anar on els veïns i no tinc fang perquè la pluja m'ho ha netejat diran 'és gravat'. Va ser un error meu. Estic tot el dia amb fang i avui m'he comprat roba, per això vaig net”.

La controvèrsia ha arribat també al mateix programa de Cuatro. Iker Jiménez, presentador d'“Horizonte”, s'ha pronunciat sobre l'impacte que el vídeo ha tingut a la imatge del programa: “El vídeo de Rubén Gisbert, una persona nascuda a la zona afectada, m'ha amargat el dia. Taca una tasca encomiable que estem fent i no ens mereixem. Prendré les meves mesures”, ha comunicat al seu perfil de X.