Obren un punt de donació de mobles per als afectats per la DANA de València

Voluntaris netegen els estralls ocasionats per la DANA, a 3 de novembre de 2024, a Paiporta - EP

Arran dels devastadors efectes de la DANA a València, els veïns han pres la iniciativa d'organitzar una recollida de mobles per ajudar els que ho han perdut pràcticament tot en aquesta crisi. Des d'aquest dimarts a les 09.00 hores, s'habilitarà una nau al carrer Ciutat d'Elda, 2, al Polígon Industrial Font del Gerro de Paterna, que servirà com a centre logístic de recepció de donacions.

Els organitzadors han fet una crida a la comunitat perquè col·labori donant mobles nous i altres estris bàsics que són imprescindibles per reposar les llars dels afectats. Es necessiten articles com matalassos, taules, cadires, trones, llençols, vaixelles i coberts, entre d'altres. “Tothom qui vulgui pot venir a ajudar. Totes les mans són útils”, han assenyalat els veïns, destacant la importància de la col·laboració comunitària en aquests moments difícils.

El missatge és clar: “És moment de picar l'espatlla”. Aquells que vulguin col·laborar amb donacions poden portar el que tinguin a casa que considerin necessari per ajudar els que han quedat sense res. S'està organitzant la recollida d'articles com a cadires, taules, coixins, llits, matalassos, somiers, coberts i electrodomèstics, així com trones i bressols per als més petits.

A més, s'ha informat que ja s'han aconseguit donacions de matalassos i mobles, i que, un cop les cases afectades estiguin més netes, es comptarà amb camions per distribuir les donacions directament a les llars que les necessitin. La comunitat de Paterna s'uneix així en un esforç solidari per ajudar els seus veïns a la recuperació després de la devastació causada per la DANA.