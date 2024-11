L'Exèrcit prepara una morgue amb capacitat per a 400 cadàvers per als morts per la DANA

Cotxes amuntegats per les inundacions - EP

El cap de la Unitat Militar d'Emergències (UME), Javier Marcos, ha informat que hi ha prevista una morgue amb capacitat per allotjar fins a 400 morts pel pas de la DANA pel País Valencià, alhora que ha reconegut que la complexitat de la situació no permet tenir una estimació clara quant a desapareguts.

Així ho ha indicat en roda de premsa a Moncloa després de la reunió aquest matí del comitè de crisi presidida pel Rei Felip VI, en què ha adonat del desplegament d'efectius per part de les Forces Armades i de la tasca que estan realitzant a les zones afectades per la tragèdia.

Segons ha explicat, inicialment s'havia previst una morgue per a 100 morts "però ràpidament es va veure que no n'hi havia prou" i per això s'ha previst "una morgue que avui té capacitat per a 400 morts".

Les víctimes mortals "no es troben en unes condicions de normalitat", ja que en general s'han ofegat. "Necessiten un espai digne, una atenció digna, i és precisament el que estem fent de la mà de les autoritats valencianes, amb l'Institut de Medicina Legal, i amb altres institucions", ha indicat.

El general Marcos ha assenyalat que la primera prioritat que tenen els 6.600 efectius que ja estan desplegats --i que arribaran fins als 7.800 a última hora de la tarda-- és "la recerca i el rescat de desapareguts".

En aquest sentit, ha reconegut que és "difícil fer una estimació de la quantitat d'ells" però ha volgut deixar clar que no es deixa "carrer sense remenar ni porta sense obrir".