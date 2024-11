VÍDEO | Un nen valencià plora desconsolat en veure el seu col·legi destruït per la DANA

Nen plorant en veure la seva escola destruïda - X

El pas devastador de la DANA ha deixat escenes desoladores a diversos municipis de la Comunitat Valenciana. En un vídeo que s'ha fet viral, un nen de València trenca a plorar en veure què va quedar del seu col·legi després de les fortes riuades: aules completament destrossades, patis arrasats i materials educatius arruïnats. El seu dolor reflecteix el sentiment de pèrdua i d'incertesa de milers d'estudiants i famílies que han vist els seus espais quotidians d'aprenentatge desaparèixer sota l'aigua i el fang.

Arran d'aquestes destrosses, la ciutat de València, juntament amb 22 municipis més, ha suspès les classes del 4 al 8 de novembre. La Conselleria d'Educació ha autoritzat els centres públics d'Infantil i Primària a obrir les portes com a espais d'acollida per als alumnes de les zones afectades. Tot i això, no serà possible garantir l'educació presencial per a molts altres, especialment en municipis com Albal, Algemesí, Catarroja, Cheste, Torrent i Paiporta, entre d'altres, on els danys han estat irreparables i el tancament educatiu és inevitable.

La Conselleria ha comunicat que l'alumnat d'ESO, Batxillerat i Formació Professional que no pugui acudir als seus centres rebrà adaptacions acadèmiques temporals per mantenir el vincle amb l'educació en la mesura del possible. La prioritat ara, segons autoritats, és la seguretat dels menors i del personal escolar a les zones més afectades.

Un impacte més enllà del material

La suspensió de serveis educatius en aquestes localitats i pedanies de València -com Castellar-Oliveral, La Torre i Forn d'Alcedo- reflecteix la magnitud del desastre, que va més enllà del material. Per als estudiants més petits, com el nen del vídeo, la pèrdua de les escoles representa un cop emocional devastador enmig de la confusió i la por que han deixat les inundacions.

El Ministeri d'Educació i autoritats locals ja estan avaluant les mesures necessàries per reprendre el servei educatiu al més aviat possible. Tot i això, la recuperació serà lenta, ja que els danys en algunes infraestructures són greus i requeriran intervencions urgents i un suport econòmic significatiu perquè aquests espais tornin a ser segurs i acollidors.

Les imatges del nen plorant davant les ruïnes de la seva escola són un recordatori de l'impacte humà que ha deixat la DANA, especialment als més joves, que ara enfronten un període d'adaptació i resiliència per recuperar la normalitat perduda.