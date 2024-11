"Em veia com a València": una conductora relata el pànic en quedar atrapada al cotxe a la C-32

La carretera C-32 totalment inundada - EP

Una de les imatges més esglaiadores de les inundacions que aquest matí van negar carreteres i carrers al Baix Llobregat, Barcelonès, Garraf, Vallès, Maresme i la Selva va ser la dels cotxes atrapats a l'autopista C-32.

Una de les conductores atrapades en aquest tram ha compartit l'angoixa d'aquells minuts decisius en què, en veure l'aigua entrar al seu vehicle, va pensar en el que havia passat recentment a la Comunitat Valenciana i va sentir que la seva vida corria perill seriós.

"Quan he vist que entrava l'aigua… havia vist les imatges dels últims dies a València i ja em veia com ells. He passat molta por," va explicar la dona a 324 , que va aconseguir obrir la porta a base d'empenyes i puntades de peu, nedar fins a la mitjana i seguir caminant fins al voral. Un cop allà, un jove es va aturar per ajudar-la i portar-la a casa, evitant el que podria haver estat una tragèdia.

Les fortes pluges a Catalunya han provocat avui una nova onada de rescats i escenes de pànic, portant les autoritats a instar la població a evitar desplaçaments i seguir les recomanacions de Protecció Civil per evitar incidents.