Guia per activar els avisos de catàstrofes de Protecció Civil al teu mòbil

Inundacions a Castelldefels - EP

La DANA segueix causant estralls a tot el país, i aquest dilluns s'ha reportat un balanç tràgic d'almenys 214 morts, la majoria a la Comunitat Valenciana. Les pluges torrencials han començat a descarregar-se amb força a diversos punts de Catalunya, cosa que ha portat les autoritats a activar els sistemes d'alerta per informar la població abans que sigui massa tard.

A les 10.29 del matí, desenes de milers de telèfons mòbils a Barcelona van vibrar i van emetre un xiulet fort com a part d'un avís d'emergència. Aquest sistema, conegut com ES-Alert, va ser implementat pel Govern espanyol l'estiu del 2022 i permet a les autoritats activar missatges massius d'alerta en situacions de risc per a la població, com ara inundacions, accidents químics o atacs terroristes.

El sistema pertany a Protecció Civil, que depèn del Ministeri de l'Interior, i la seva activació correspon a les comunitats autònomes, responsables de decidir quan i com s'emeten les alertes. Els missatges d'emergència poden ser crucials per salvar vides en situacions crítiques.

Com activar les alertes al mòbil?

És vital tenir les alarmes d'emergència activades per rebre notificacions a temps. Tot i això, per defecte, aquestes alertes estan desactivades, i la decisió d'activar-les recau en els ciutadans. Aquí us expliquem com podeu canviar la configuració del vostre smartphone per rebre totes les alertes de Protecció Civil.

Per a usuaris d' Android :

Accedeix a Paràmetres . Dirigeix-te a Notificacions . Ingressa a Ajustaments Avançats . Cerca Alertes d'emergència sense fil i activa les opcions de Permetre alertes i Pre-Alerta de Protecció Civil .

Per a usuaris d' Apple :

Obre Configuració . Ves a Notificacions . Activa Pre-Alertes de Protecció Civil a la part inferior.

És fonamental que els usuaris mantinguin els dispositius actualitzats a les últimes versions del sistema operatiu per garantir el funcionament correcte d'aquestes alertes. En alguns casos, les alarmes poden sonar fins i tot si no estan activades, assegurant que la població rebi la informació necessària en moments crítics.

La situació meteorològica continua sent tensa, i les autoritats insten els ciutadans a romandre atents als avisos i a seguir les indicacions de Protecció Civil.