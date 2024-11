Previsió del temps a Catalunya: la pluja se'n va sense deixar rastre

La jornada no s'assemblarà gens a la de dilluns 4. Foto: Europa Press

El passat 4 de novembre va estar clarament marcat per les pluges a Catalunya... però aquest dimarts 5 amb prou feines hi haurà rastre de precipitacions. Tot just s'esperen, però podrien caure xàfecs en alguns punts del quadrant nord-est del país. Sol i núvols, amb temperatures agradables, marcaran la segona jornada de la setmana i la cinquena del mes.

Així ho podem veure a la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), que assenyala que fins a les primeres hores del matí estarà molt ennuvolat o cobert al litoral i prelitoral i entre poc i mig ennuvolat pel pas de bandes de núvols alts i mitjanes a la resta del país.

A partir del migdia, es mantindran alguns estrats baixos al litoral i la nuvolositat serà compacta en terç nord del país, i creixeran nuvolades al nord-est. A més, hi haurà estrats baixos fins a mig matí a fondalades de l'interior i al vessant sud del Pirineu i Prepirineu occidental.

La temperatura màxima anirà en lleu ascens, especialment a punts del prelitoral, encara que a l'interior serà lleugerament més baixa.

A partir del migdia, s'esperen xàfecs febles o moderats en punts del quadrant nord-est, encara que localment podran ser d'intensitat forta. S'hi acumularan quantitats entre escasses i poc abundants, encara que podran ser localment abundants.

Vent i visibilitat

També hem de tenir en compte que tindrem un dia de vent fluix i de direcció variable al principi i final del dia, amb predomini del component sud al litoral nord.

La resta del dia bufarà entre fluix i moderat, de component sud i oest al Pirineu, de component oest a la resta de l'interior de la meitat oest i de component sud a la resta del territori.

Finalment, cal assenyalar que el vent serà fluix i de direcció variable a principis i finals del dia, amb predomini del component sud al litoral nord.

La resta del dia està previst que bufi entre fluix i moderat, de component sud i oest al Pirineu, de component oest a la resta de l'interior de la meitat oest i de component sud a la resta del territori.