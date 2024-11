Primers casos d'infeccions per aigua estancada a Algemesí (València)

Una dona amb una màscara. Foto: Europa Press

S'han detectat els primers casos d'infeccions causades per aigua estancada a Algemesí (Ribera Alta, València) , segons han confirmat fonts sanitàries a RTVE dilluns passat 4 de novembre, tot i que la ministra de Sanitat, Mónica García, ha negat que hi hagi un brot. Per reduir riscos, les autoritats han demanat als voluntaris que acudeixin a les zones afectades usant pantalons, samarreta de màniga llarga, guants, màscara i calçat adequat. La Conselleria de Sanitat ha designat un coordinador per recollir mostres a les àrees afectades , a fi de detectar possibles problemes de salubritat.

El Ministeri de Sanitat ha emès un comunicat per aclarir dubtes sobre "els riscos potencials de contaminació d'aigües per cadàvers humans o animals", afirmant que "no hi ha evidència científica que representin un risc significatiu de malalties epidèmiques (com còlera o tifus) després de un desastre natural". A més, el ministeri va afegir que "la majoria dels microorganismes no sobreviuen gaire temps al cos humà després de la mort".

El risc de les aigües estancades per a la salut

En aquesta línia, Sanitat ha recordat que "les infeccions que podrien derivar-se d'aquests problemes no són epidèmiques a Espanya" i que, si es presenten infeccions, "és més probable que provinguin dels mateixos supervivents". Van assenyalar que algunes aigües o llots contaminats podrien transmetre infeccions digestives, causant diarrees o vòmits. Per això, el ministeri va instar que qualsevol troballa s'informi a les autoritats i els professionals capacitats.

Finalment, el departament dirigit per Mónica García va subratllar que "les aigües estancades representen un risc important perquè poden albergar patògens i atreure vectors de malalties, com els mosquits, augmentant el risc d'infeccions". "Evita el contacte i segueix les recomanacions de neteja, alimentació i seguretat", va concloure.