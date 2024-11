Atenció psicològica a les famílies de persones que hagin mort a les inundacions

L´atenció a les famílies de les víctimes és important. Foto: Europa Press

El conseller de Sanitat, Marciano Gómez , ha anunciat el desplegament d'una Unitat d'Assistència Psicològica per donar suport a les famílies dels morts per les inundacions recents. Aquesta unitat, que començarà a operar dimecres 6 de novembre a Fira València, comptarà amb 30 psicòlegs i psiquiatres, 10 consultes, i dues ambulàncies medicalitzades, amb atenció de 09 del matí a les 7 de la tarda .

Gómez va assegurar que totes les poblacions afectades tenen accés garantit a serveis sanitaris. En aquest sentit, s'ha restablit l'activitat a 47 dels 57 centres de salut que es van veure afectats , mentre que els deu centres encara tancats continuen atenent en punts alternatius en col·laboració amb les administracions locals. Les urgències hospitalàries i extrahospitalàries funcionen amb normalitat i s'han reactivat progressivament les consultes externes a hospitals.

La Conselleria de Sanitat també fa una vigilància epidemiològica constant en coordinació amb el Ministeri de Sanitat, el CCAES, l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària, l'Institut Carles III i la UME. A més, s'ha designat un coordinador de Sanitat Ambiental a cada municipi afectat per consolidar la informació i agilitzar la presa de decisions.

Recomanacions

Per protegir els qui treballen a les zones afectades, la Conselleria recomana l'ús de màscares, protecció ocular, roba de màniga llarga i calçat adequat. Fins ara, s'han distribuït 800.000 màscares a les àrees afectades, i es recorda que tota ferida ha de ser desinfectada i revisada per valorar la necessitat de la vacuna antitetànica segons l'historial de cada persona.

A més, s'ha implementat un servei d'atenció telefònica per al seguiment proactiu de pacients crònics a les zones afectades. Aquest servei està gestionat per personal sanitari voluntari, 5.000 dels quals ja formen part del Servei Valencià de Salut. Aquests voluntaris, registrats les primeres 48 hores, estan sent distribuïts per cobrir les necessitats específiques de les àrees afectades.

Finalment, Gómez va destacar les mesures addicionals adoptades, com ara la dispensació de medicaments amb el DNI sense necessitat de SIP i la renovació automàtica de tractaments crònics. La Conselleria també ha establert un telèfon dassistència juntament amb la Creu Roja per facilitar laccés a medicaments. Gómez va expressar el seu agraïment al personal sanitari que s'ha mobilitzat per reforçar l'atenció a les zones afectades.