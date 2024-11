VÍDEO: Un dron capta com està el pàrquing del Centre Comercial Bonaire

Pàrquing del centre comercial Bonaire. Foto: Twitter @policia

El pàrquing del centre comercial Bonaire (València) és un dels punts que més interès ha suscitat des del moment en què la DANA va assotar la Comunitat Valenciana. El pàrquing del centre comercial Bonaire compta amb un total de 5.700 places d'aparcament, de les quals 1.800 són subterrànies, per la qual cosa es temia que pogués ser un punt on hi haguessin molts morts.

Tot i això, la Policia Nacional ha confirmat que els equips de recerca no han localitzat víctimes en els primers 50 vehicles inspeccionats al pàrquing del centre comercial Bonaire.

Els efectius de la Unitat Militar d'Emergenques (UME) que estan rastrejant l'aparcament segueixen fent buidatges, ja que no se sap el nombre total de vehicles que hi ha en un aparcament que va quedar completament inundat com a conseqüència de la DANA.

Així mateix, s'utilitzen quatre drones per a la cerca de possibles víctimes mortals. De fet, una de les incursions d'aquesta eina voladora ha estat publicada al perfil de X de la Policia Nacional, per tal que els usuaris puguin veure com està actualment l'estat del pàrquing subterrani.

Les tasques de la Policia Nacional en aquest punt són garantir la seguretat i col·laborar amb els serveis d'emergències.