El Congrés aprova en comissió els jutjats i jutges especialitzats en violència contra infància i adolescència

Un dels accessos al Congrés. Foto: Europa Press

La Comissió de Justícia del Congrés ha aprovat aquest dilluns el dictamen al Projecte de Llei Orgànica de mesures en matèria d'eficiència del Servei Públic de Justícia i d'accions col·lectives per a la protecció i defensa dels drets i interessos dels consumidors i usuaris, que s'hi ha inclòs l'especialització dels jutjats i jutges en violència contra la infància i l'adolescència.

El dictamen ha estat aprovat amb el suport de tots els grups excepte del PP i Vox, que ho han rebutjat. En total, ha rebut 20 vots a favor, 17 en contra i zero abstencions.

L'esmentat dictamen recull el mandat establert a la llei de protecció integral a la infància i l'adolescència davant de la violència, "per abordar l'atenció de la infància i l'adolescència víctimes de violència a través de l'especialització de la justícia dels òrgans judicials i dels seus titulars per a la instrucció i enjudiciament de causes penals per delictes comesos contra persones menors d'edat”.

En aquest sentit, afegeix que “la realitat de la violència contra la infància i l'adolescència fa urgent aquesta adaptació de la justícia, per garantir els drets dels nens, nenes i adolescents víctimes o testimonis”.

Així mateix, preveu que els tribunals d'instància puguin estar integrats per seccions d'infantesa i capacitat i de violència contra la infància i l'adolescència.

Igualment, s'hi inclou una disposició addicional en què s'estableix que, en el termini de quatre mesos a partir de l'entrada en vigor d'aquesta Llei, i després de forma periòdica, el Consell General del Poder Judicial convocarà el curs de formació especialitzada en família, infància i capacitat i en matèria de violència contra la infància i l'adolescència.

En aquest sentit, afegeix que “el Consell General del Poder Judicial promourà i facilitarà la formació continuada dels magistrats i magistrades suplents i jutges i jutges substituts” i que “el Govern disposarà de la mateixa manera la convocatòria de cursos de formació especialitzada per als membres del Ministeri Fiscal".

A més, disposa que "el Govern i les comunitats autònomes amb competències sobre els equips tècnics judicials disposaran la realització de cursos de formació dels seus membres en infància, família, infància i capacitat i en matèria de violència contra la infància i adolescència".