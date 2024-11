Ja hi ha data perquè Íñigo Errejón declari davant del jutge per la seva presumpta agressió sexual

Íñigo Errejón. Foto: EuropaPress

L'actriu Elisa Mouliaá declararà dijous que ve als jutjats de Madrid per ratificar la seva denúncia contra l'exdiputat Íñigo Errejón , mentre que ell està citat com a investigat per al 12 de novembre.

La cita al Jutjat d'Instrucció Número 47 de Madrid serà a partir de les 9.00 hores en tots dos casos, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM).

D'aquesta manera, el jutjat, a càrrec d'Adolfo Carretero, engega la instrucció per la denúncia presentada per Mouliaá contra Errejón per un presumpte delicte d'agressió sexual.

A la denúncia, Mouliáa relata fets que van tenir lloc una nit de finals de setembre del 2021 quan, després que faran "aproximadament un any" que parlen per xarxes socials, el polític va convidar l'actriu a la presentació del seu llibre.

En acabar l'esdeveniment, se'n van anar a prendre unes cerveses a un bar proper i Mouliáa, que ja tenia previst anar aquella nit a una festa a casa d'un amic, "per educació" el va convidar a acompanyar-la. "Per sorpresa" d'ella, Errejón va acceptar.

Denúncia tocaments no consentits

D'acord amb el relat de Mouliáa, ja al cotxe ell va adoptar "una actitud dominant". I a l'ascensor directament l'hauria agafat "fortament" de la cintura i besat "de manera violenta", "deixant-la sense respiració". Un cop a la festa i, després de ballar i xerrar amb els altres assistents, l'hauria portat "per la força" a una habitació, on s'haurien produït diversos tocaments "sense el consentiment" de l'actriu.

Mouliáa descriu en la denúncia que Errejón la va treure el sostenidor, va proferir frases "lascives" del tipus "com em poses", tot seguit la va empènyer sobre el llit, se'n va treure el membre i li va fer tocaments.

"Paralitzada", "va ser en aquell moment quan li va dir que ella volia seguir a la festa". Errejón li hauria contestat que "sortia de l'habitació amb la condició que en 20 minuts tots dos havien d'anar a casa". "Van estar una estona més a la festa", però es van traslladar ràpidament en un mateix cotxe al domicili del polític.

Allí, "sense mediar paraula", ell hauria reprès els tocaments. Ella "li va comentar que s'estava sentint molt incòmoda", que el que estava passant li estava semblant "molt violent". I finalment li va dir: "Íñigo, 'només sí que és sí', sembla mentida que m'estigui passant això amb tu", culminant aquí el relat plasmat en la denúncia.