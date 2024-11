Paiporta assegura que han arribat "al límit de capacitat" d'ajuda

Dones netegen a Paiporta. Foto: Europa Press

L' onada de solidaritat amb els municipis més afectats per la DANA que, des de fa gairebé una setmana, ha colpejat amb duresa la Comunitat Valenciana continua... encara que hi ha localitats que fins i tot estan començant a tenir alguns problemes per gestionar l'ajut que reben.

Aquest és el cas de Paiporta (València) , que minuts abans de les 8 de la tarda del passat dilluns 4 d'octubre va voler donar les gràcies a les xarxes socials per tot el suport que està rebent, encara que també va voler deixar clar que “hem aconseguit el límit de capacitat".

La publicació que ha fet el consistori a les xarxes socials. Foto: X (@ajunt_paiporta)

"Agraïm profundament tota l'ajuda rebuda", diu el breu comunicat publicat pel govern municipal, encara que afegeixen que "preguem que, de moment, s'aturin els enviaments d'aliments. Informarem de noves necessitats properament".

Aquest municipi ha patit especialment la DANA i, de fet, és la localitat on s'han comptabilitzat més víctimes mortals fins ara.

Fins allà es van desplaçar, dissabte 2, tant el president del Govern com els Reis, Felip i Letizia, en una jornada en què hi va haver molts episodis de tensió i agressions.