Més Bombers catalans a València: arriba el contingent que va sortir des de Cerdanyola

Els efectius dels Bombers de la Generalitat. Foto: X (@bomberscat)

Els Bombers de la Generalitat de Catalunya segueixen acostant-se a diversos municipis de la Comunitat Valenciana. El migdia del dilluns 4 de novembre passat, un nou contingent d'efectius (amb uns 80 bombers) va sortir del parc de Cerdanyola del Vallès i, a última hora de la tarda, ja es va anunciar que estaven sobre el terreny.

La seva funció, com va explicar el cos en una publicació al seu perfil de X, és donar el relleu als efectius que estaven treballant des del passat 1 de novembre . Aquests, per la seva banda, van fer el camí contrari: van abandonar aquests llocs i van tornar a casa després de nombroses hores d'ardu treball, netejant i assistint sense parar els qui més ho necessiten .

En una de les seves intervencions (en concret, a la de diumenge passat 3), la consellera d'Interior de la Generalitat, Núria Parlon, ha apuntat que els Bombers "estaran sobre el terreny el temps que faci falta" , deixant clar també que hi hauria relleus perquè els agents poguessin treballar, però també tenir garantit el temps de descans.

Bombers d'altres punts

Però els de Catalunya no són els únics bombers que han anat a col·laborar amb les tasques que cal després del pas de la DANA.

Agents procedents d'Euskadi, França i fins i tot Portugal han anat arribant, de manera esglaonada però incessant, per contribuir a recuperar aquests pobles i ciutats que han patit com no es recorda el pas d'aquest temporal.