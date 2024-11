Un exèrcit de bots està difonent informació falsa sobre la DANA

Exemples de l'exèrcit de bots - EP

La tragèdia provocada per la DANA que va afectar la Comunitat Valenciana ha generat una onada de desinformació a les xarxes socials. Mentre els ciutadans i les autoritats intenten fer front a les devastadores conseqüències, un exèrcit de bots ha inundat la plataforma X (abans Twitter) amb informació falsa i missatges automatitzats, dificultant l'accés a dades fiables per a la població.

La desinformació a les xarxes: un risc afegit enmig de la catàstrofe

Segons el portal Maldita.es, nombrosos comptes automatitzats -principalment operats des de l'estranger- estan replicant missatges sobre la DANA. Aquests comptes estan generant contingut massiu, que va des de missatges de suport fins a crítiques a la gestió governamental, agraïments a voluntaris i fins a informació no contrastada. Molts d'aquests comptes estan verificats amb el check blau, cosa que els atorga aparent legitimitat i pot confondre els usuaris.

En alguns casos, els bots utilitzen intel·ligència artificial per personalitzar els missatges, creant interaccions que semblen autèntiques i generant dubtes sobre la veracitat de la informació. Els experts adverteixen que aquest fenomen no només propaga desinformació, sinó que també podria augmentar la desconfiança a les institucions en moments crítics.

Com reconèixer i denunciar els bots a X

Per ajudar a frenar aquesta desinformació, és important saber com identificar i denunciar aquests perfils automatitzats. Si un usuari sospita que un compte pot ser un bot, podeu seguir aquests passos per reportar-lo:

Obrir el perfil del compte sospitós. Seleccionar la icona dels tres punts al costat de la lupa. Triar l'opció 'Denunciar' al menú desplegable. Seleccionar el tipus de problema que es vol reportar i aportar informació addicional si se sol·licita.

Després de completar la denúncia, la plataforma podria sol·licitar publicacions addicionals del compte per avaluar el cas i prendre mesures. Aquesta acció no només ajuda a protegir la veracitat de la informació en moments crítics, sinó que també contribueix a millorar l'experiència general a les xarxes socials. .

En temps de crisi com l'actual, la verificació de la informació i la denúncia de comptes falsos són accions fonamentals per garantir que el suport als afectats per la DANA es base en dades fiables.