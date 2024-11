Queda desert el conveni de Muface per a la cobertura sanitària de funcionaris

El conveni sanitari de Muface , que beneficia 1,5 milions de funcionaris de l'Estat, ha quedat sense asseguradores, segons ha informat el Ministeri de Transformació Digital i Funció Pública. Les asseguradores Adeslas, Asisa i DKV, que havien estat brindant el servei, no es van presentar al nou conveni 2025-2026, al·legant que l'oferta econòmica no era suficient per cobrir els costos i evitar pèrdues.

Tot i aquesta situació, la mutualitat ha assegurat que tots els afiliats de Muface, tant titulars com beneficiaris, continuaran rebent l'assistència sanitària actual. "L'atenció mèdica i assistencial es mantindrà en els termes actuals", va afirmar l'entitat. La data límit per presentar ofertes era dimarts, i en no rebre propostes, Muface començarà a treballar en una nova licitació.

El sistema de Muface permet als empleats públics escollir entre sanitat pública o privada. El conveni actual, que venç el 31 de desembre, cobreix treballadors de sectors com educació, inspecció d'Hisenda i Policia Nacional. Segons l'Executiu, hi ha mecanismes legals per assegurar la continuïtat de la cobertura fins que se signi un nou contracte, inclosa una possible pròrroga regulada per la Llei de Contractes del Sector Públic.

L'any passat, Muface va registrar 1.537.701 afiliats , dels quals 73% va triar asseguradores privades, mentre que el 27% va optar pel sistema públic. Recentment, el Consell de Ministres va aprovar un nou conveni que incrementa la dotació a 1.337 milions d'euros el 2025 i 1.344 milions el 2026, cosa que representa un augment de 303 milions respecte al 2024. Aquest ajust preveia la prima més important en la història de Muface , amb un 17,12%.

D'altra banda, Adeslas i Asisa han confirmat el seu interès en el conveni d'ISFAS, que cobreix 560.000 membres de les Forces Armades, i el de Mugeju, amb més de 92.000 membres del sector de Justícia, assegurant així la seva continuïtat en altres segments del servei públic.