Envien 24.000 quilos d'aliments a les protectores d'animals afectades per la DANA

L'Associació Família Bombai per a Gats amb Leucèmia, amb seu a Sant Sebastià dels Reis, ha enviat més de 24.000 quilos d'aliments i medicines per a les protectores d'animals afectades per la DANA a València.

La previsió és que arribin aquest dimecres, mentre l?entitat està coordinant un segon enviament d?ajuda. L'enviat és pinso per a gossos, gats i animals exòtics, aigua, medicaments, transportins, collarets, arnesos, caseta, llits, mantes, antiparasitaris, antibiòtics i probiòtics.

En aquest primer enviament organitzat durant el cap de setmana passat també es van sumar productes de primera necessitat per a humans, com aliments, roba, productes per a nadó, higiene i neteja, en suport a les famílies que tenen cura dels animals afectades per les inundacions.

Aquest primer enviament es va aconseguir gràcies a la col·laboració de més de cent persones, entre voluntaris de l'associació, col·laboradors que es van sumar des de les xarxes socials i equips de botigues com Kiwoko, Botiga Animal, ByMascotas i Patwi.

Per a la logística i la generació de punts de donació també es va comptar amb el suport d'altres associacions, així com de diverses organitzacions i empreses com Salvando Peludos, Cuatro Huellas, Santa i Pura, AnimaNaturis, Dolce i Vegana, Planeta Vegano, Cookaluzco, Brigada Defensa Animal, petjades invisibles i gats mussols.

Voluntaris per a segon enviament

Família Bombay organitza un segon enviament, també de 24.000 quilos, i demana a la ciutadania un nou esforç. Busquen voluntaris que se sumin aquest cap de setmana als treballs de recol·lecció, classificació i càrrega. El punt per a la seva organització s'ha fixat al carrer de Fuerteventura, 15, de Sant Sebastià dels Reis, dissabte a partir de les 10 hores.

L'objectiu és portar més aliments, medicines i materials de primera necessitat per a animals afectats i per a les protectores d'animals que han patit pèrdues significatives.