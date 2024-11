La DANA inunda els tallers dels artistes fallers: "Hem perdut tot"

Voluntaris tornen a casa després d'ajudar a netejar els estralls ocasionats per la DANA - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

La DANA que ha afectat els últims dies a la Comunitat Valenciana ha ocasionat estralls també als tallers de prop d'una vintena d'artistes fallers, quan queden escassos quatre mesos de la 'plantà' de les Falles del 2025. Els artesans asseguren sentir-se " desolats" i lamenten que a les seves instal·lacions "no ha quedat res" dels monuments: "Han desaparegut fins a rematades (...), ho hem perdut tot".

Les pluges han provocat la inundació d'alguns tallers, majoritàriament els ubicats a les zones més afectades per la DANA com la comarca de l'Horta Sud. A més, en altres casos les riuades han arrossegat fins i tot 'ninots' que han estat trobats dies després a altres localitats entre les runes acumulades als carrers.

Artesans com Rubén Arcos, Enric Cardells, Agustí Torralba, Pere Santaeulalia, Paco Giner, Josuè Beitia, Toni Pérez, Fran Tarazona, Fede Alonso, Fernando López Cabañero, Vicente Zacarés, José Badia, Vicente Herrando, Míriam García Sandemetrio, Enric Ginestar Lemos, Isidro Ventiscas i Juanjo Salom són alguns de els afectats, segons el Gremi d'Artistes Fallers de València.

Un d'ells, Josué Beitia, l'artista de la falla de la comissió Monestir de Poblet-Aparicio Albiñana (L'Antiga de Campanar), aspirant a revalidar aquest 2025 el primer premi de la secció Especial, ha assegurat sentir-se "desolat" després de que la DANA hagi inundat el taller. "És la meva vida", ha expressat.

"Deu minuts més i no hauríem sobreviscut"

En una publicació a les seves xarxes socials, ha relatat que dimarts passat va fer "tot el possible" per salvar el taller, "però va començar a cobrir l'aigua per la cintura i vam haver de pujar a la finca del davant". "Deu minuts més i no hauríem sobreviscut", ha afirmat.

L'artista ha explicat que a la seva instal·lació "no ha quedat res", atès que "han desaparegut fins a remats" dels monuments. "No sé què farem d'aquí a Falles, ho hem perdut tot i no tinc ni cotxe", ha assenyalat. Davant d'aquesta situació, ha reclamat "tota l'ajuda possible".

Un altre dels artesans afectats és Pedro Santaeulalia, artista de la falla de Sueca-Literat Azorín, també de secció Especial. terra de fang.

Santaeulalia ha reconegut sentir-se "emocionat i animat de veure tanta i tanta gent que t'estima". "Això de 'no tinc paraules' es queda curt, no sé què dir, mil gràcies de veritat", ha assegurat.

El gremi, a disposició dels afectats

El Gremi d'Artistes Fallers de València s'ha posat a disposició dels artesans afectats de cara a “transmetre a les entitats competents la situació particular de cada taller o lloc de treball”. Per això, està recopilant dades per tal de poder oferir una "imatge real" de la situació i transmetre-la als ajuntaments, la Diputació de València i la Generalitat.

D'aquesta manera ho ha explicat, en declaracions a Europa Press, el mestre major del Gremi, Paco Pellicer, que ha destacat que des del col·lectiu han ofert suport per resoldre qualsevol consulta que puguin tenir els artistes i ajudar "en tot allò que estigui a les nostres mans".

"Ens hem posat en contacte amb tots els afectats per poder ajudar en la neteja i en allò que necessitin per poder posar el taller en condicions i continuar o intentar continuar la seva feina", ha subratllat el mestre major, que ha advertit que hi ha artistes fallers que han perdut “la majoria dels monuments, per no dir tots”.

En aquest moment, el Gremi té elaborat un llistat "pràcticament definitiu" dels tallers afectats per la DANA, al voltant d'una vintena. A partir d'ara, els propers passos, segons Pellicer, seran "peritar el que s'ha perdut i, a partir d'aquí, es valorarà la feina que falta fer per veure si es pot arribar a temps".

A més, des del Gremi procediran a "confrontar les dades de les comissions falleres afectades" per "veure si es pot continuar fent la feina, si les comissions de les poblacions que han tingut inundació volen seguir per celebrar la festa, si això suposarà un ajornament fins a l'any següent o si hi ha alguna ajuda específica per poder acabar la feina que s'ha iniciat o compensar-ho d'alguna manera”.

Sobre mesures de flexibilitat que es podrien adoptar de cara a les properes festes, en cas que artesans afectats no arribin a temps de finalitzar la construcció dels monuments, Pellicer ha assenyalat que aquest tipus de decisions "dependran sempre de les comissions falleres i les juntes locals". "Hem de parlar primer amb elles per veure què es decideix", ha indicat.

Per la seva banda, la Junta Central Fallera ha requerit a les comissions que comuniquin a l'organisme autònom municipal si els seus artistes fallers han patit desperfectes als tallers a conseqüència de la DANA, per poder elaborar un llistat i recopilar tots els artesans afectats, han detallat fonts de la JCF.