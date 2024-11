Els nous caganers de 2024: Dani Olmo i Vinícius Júnior ja tenen la seva figura

Les grans novetats d'aquest 2024. Foto: Caganer.cat

L’empresa gironina Caganer.com, amb seu a Torroella de Montgrí (Baix Empordà) i una trajectòria de més de 30 anys, ha llançat la nova col·lecció de caganers per a la temporada 2024-2025. Entre les novetats d'enguany destaquen figures de personatges reconeguts com el futbolista terrassenc del FC Barcelona i campió d’Europa, Dani Olmo, el davanter del Real Madrid, Vinicius Júnior, el cantant Miki Núñez (també de Terrassa), el periodista Toni Cruanyes i el llegendari guitarrista Jimi Hendrix. Aquesta ampliació porta el catàleg a un rècord històric de 700 figures, la xifra més alta en els 32 anys d’història de l’empresa.

Caganer.com ha elaborat prop de mig centenar de noves figures, ampliant la representació de famosos del món de l’esport, la música, la comunicació i l'entreteniment. A més de les noves figures mencionades, el catàleg inclou els integrants de The Beatles, el periodista Elisenda Carod, i personatges com Krilin, de la popular sèrie Bola de Drac. També s’hi afegeixen llegendes del futbol com Pelé, Diego Maradona i Johan Cruyff, cada un representat amb la samarreta de la seva selecció.

Pelé, Cruyff i Maradona. Foto: Caganer.cat

Una de les principals incorporacions d’aquesta temporada és la de Dani Olmo, fitxat pel Barça el passat estiu procedent del Red Bull Leipzig, i la de Vinicius Júnior del conjunt madridista. També s’incorporen Kylian Mbappé, Iñaki i Nico Williams de l’Athletic Club, i Cristhian Stuani del Girona FC. Completen el llistat de novetats esportives Lamine Yamal i Jude Bellingham, que ja es van estrenar l’estiu passat amb els colors del Barça i el Real Madrid, respectivament.

Marc Alós, escultor i membre de l’equip familiar de Caganer.com, destaca l’èmfasi posat en el món del futbol aquest any. “Amb botigues a Barcelona, Madrid i Bilbao, hem decidit ampliar la nostra col·lecció esportiva perquè sabem que atrau el públic. Ens agrada veure com figures com les dels germans Williams a Bilbao o referents actuals del Barça com Lamine Yamal i Dani Olmo tenen bona acollida”, ha dit.

A més del focus en el futbol, Caganer.com també ha ampliat altres seccions, incloent-hi figures emblemàtiques del cinema, els còmics i fins i tot el món dels videojocs, amb personatges com Buzz Lightyear i Fiona. Finalment, s’ha reforçat la producció de parelles per a figures icòniques, representant tant versions masculines com femenines, reflectint la diversitat i atractiu dels caganers en cada vegada més àmbits.